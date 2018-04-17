企業誠信論壇／陳明堂：廉潔經營 提升競爭力

2018-04-17 01:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李淑慧 ／台北報導



法務部次長陳明堂 法務部／提供 分享 facebook 法務部政務次長陳明堂表示，「廉潔誠信」是政府部門及企業落實良善治理與提升競爭力的不二法門。我國未來整體廉政工作的推動，必須跨出政府部門，主動結合私部門建立夥伴關係，以促進社會健全發展。

經濟部與台電公司將於4月25日合辦「企業誠信論壇」，並由經濟日報協辦。陳明堂應邀出席致詞，期盼透過論壇落實「聯合國反貪腐公約」、「國家廉政建設行動方案」，有效凝聚私部門反貪腐共識，並強化企業誠信經營的責任。本次論壇也邀請各領域的產、官、學、研等專家，共同探討企業誠信經營、永續發展及社會責任之相關議題。

陳明堂表示，廉潔誠信與國家競爭力密切相關，清廉度高的國家，都是經濟發達且擁有優勢競爭力的國家。國際透明組織公布2017年「清廉印象指數」，我國分數為63分，全球排名第29名，為近十年最佳成績，這是政府及國人共同努力的成果；雖然評比有明顯進步，仍需百尺竿頭、群策群力，除政府部門加強廉政工作外，更需企業界深入耕耘，同時喚起全民反貪意識，形塑「貪腐零容忍」的社會風氣。

法務部近年持續督同廉政署，並結合各機關政風機構加強企業誠信措施，除宣導誠信及倫理價值的觀念，促使企業正視公司治理及風險控管問題外；另輔導企業訂定內部倫理規範，呼籲建構企業評鑑機制，讓投資大眾共同督促企業合法經營。

近年國內企業陸續發生資產掏空、洩漏營業秘密及食安風暴等重大貪腐案件，對國民經濟所造成的衝擊與損害不亞於公部門的貪腐，嚴重戕害社會大眾對企業的信任。因此，企業追求自身利益時，應充分兼顧股東、員工、消費者與大眾的利益，以善盡社會責任。

國際透明組織已將企業誠信的治理列為首要重點工作，我國政府部門必須結合企業與公民的力量，建構綿密的反貪網絡，形塑企業社會責任與廉潔誠信的文化。

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