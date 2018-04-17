醫科展啟動 Google來台找商機

2018-04-17 01:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 /台北報導



台灣醫療科技展。 報系資料照片 分享 facebook 台灣醫療科技展（台灣醫科展）主辦單位Taiwan Healthcare Plus昨（16）日宣布，第二屆醫科展預計將招攬全球3,000名醫師、300家以上科技、醫療院所來台，攜手台灣醫院、科技大廠，合作開發當前未滿足醫療需求，進軍智慧醫療產業，預期短期商機逾千億元。

值得注意的是，將於11月下旬啟動的醫科展，除了展覽本身將有四天展期外，還有兩到三天的國際醫療產業論壇與商機媒合會，此次將邀請多家國際科技大廠與會，其中尤以IBM、Google等企業負責AI領域的高層出席，最受到矚目，有這些熟悉智慧醫療的國際專家參與，可以進一步把台灣的醫療科技軟實力，介紹給國際。

醫科展近期已啟動全球宣傳，前進歐、美、日、韓、星等國各大國際展說明內容。Taiwan Healthcare Plus表示，今年國內參與的醫院逾200家，涵蓋超過400個攤位，另外，科技大廠包括鴻海、宏碁、華碩在內，以及仁寶、明基等大科技集團加入，規模空前。

經濟日報提供 分享 facebook Taiwan Healthcare Plus是個大型醫療產業平台，由生策會、生策中心共同籌劃，去年成功辦理首屆台灣醫科展，今年將擴大規模，攤位突破1,400個，聚焦智慧醫療，產業領域則鎖定「生技+科技」，導入醫院端的臨床經驗與需求，目的在「讓國際走進台灣」。至於來觀展的國際專家，預計將邀請3,000名以上、以醫師為主的專業人士來台。

今年除了主打科技+生技的展出內容，另一主軸就是讓台灣200家醫院共同展出，把每家醫療院所的醫療優勢展示出來，攜手國內科技與生技廠再納入國際的醫療需求，共同開發產品。

台灣醫科展繼「香港生物科技峰會」後，透過兩岸四地合作的「中華醫藥創新投資大會平台」，也正式邀請香港及大陸超過百家生醫企業來台參訪與會，了解台灣醫療大健康產業能量。