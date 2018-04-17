親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

醫科展啟動 Google來台找商機

2018-04-17 01:13經濟日報 記者黃文奇/台北報導

台灣醫療科技展。 報系資料照片
台灣醫療科技展。 報系資料照片
分享
台灣醫療科技展（台灣醫科展）主辦單位Taiwan Healthcare Plus昨（16）日宣布，第二屆醫科展預計將招攬全球3,000名醫師、300家以上科技、醫療院所來台，攜手台灣醫院、科技大廠，合作開發當前未滿足醫療需求，進軍智慧醫療產業，預期短期商機逾千億元。

值得注意的是，將於11月下旬啟動的醫科展，除了展覽本身將有四天展期外，還有兩到三天的國際醫療產業論壇與商機媒合會，此次將邀請多家國際科技大廠與會，其中尤以IBM、Google等企業負責AI領域的高層出席，最受到矚目，有這些熟悉智慧醫療的國際專家參與，可以進一步把台灣的醫療科技軟實力，介紹給國際。

醫科展近期已啟動全球宣傳，前進歐、美、日、韓、星等國各大國際展說明內容。Taiwan Healthcare Plus表示，今年國內參與的醫院逾200家，涵蓋超過400個攤位，另外，科技大廠包括鴻海、宏碁、華碩在內，以及仁寶、明基等大科技集團加入，規模空前。

經濟日報提供
經濟日報提供
分享
Taiwan Healthcare Plus是個大型醫療產業平台，由生策會、生策中心共同籌劃，去年成功辦理首屆台灣醫科展，今年將擴大規模，攤位突破1,400個，聚焦智慧醫療，產業領域則鎖定「生技+科技」，導入醫院端的臨床經驗與需求，目的在「讓國際走進台灣」。至於來觀展的國際專家，預計將邀請3,000名以上、以醫師為主的專業人士來台。

今年除了主打科技+生技的展出內容，另一主軸就是讓台灣200家醫院共同展出，把每家醫療院所的醫療優勢展示出來，攜手國內科技與生技廠再納入國際的醫療需求，共同開發產品。

台灣醫科展繼「香港生物科技峰會」後，透過兩岸四地合作的「中華醫藥創新投資大會平台」，也正式邀請香港及大陸超過百家生醫企業來台參訪與會，了解台灣醫療大健康產業能量。

科展生技醫師

相關新聞

企業誠信論壇／陳明堂：廉潔經營 提升競爭力

2018-04-17 01:27

大展連發 讓世界看見台灣

2018-04-17 01:11

中醫大拚場 發展一條龍

2018-04-17 01:11

柯拔希：台商快卡位中國製造

2018-04-17 00:47

陽明大徵才 強打國際化

2018-04-17 00:47

友嘉將五合一 拚股票上市

2018-04-17 00:47

中油投資印度 有變數

2018-04-17 00:30

農業缺工又有新招 休漁漁工擬媒合到畜牧業、酪農業

2018-04-16 20:40

燁輝驚傳火警 第三軋延產線恐全毀

2018-04-16 16:54

復興航空客機找到買家 5月底交機

2018-04-16 15:52

愈晚買省愈大？ 這社區晚三年買省900萬元

2018-04-16 15:06

9飯店啟動徵才 估釋250個職缺

2018-04-16 14:37

精品買氣回來了 LV、愛馬仕業績創新高

2018-04-16 14:31

生華科 在美啟動皮膚癌臨床

2018-04-16 14:31

工總理事長明改選 王文淵接任呼聲高

2018-04-16 14:25

六福皇宮500員工去留 最慢6月定案

2018-04-16 14:01

影／加強食安！ 北市推西式外燴Buffet事前報備查核

2018-04-16 12:44

團費全額補助5000 台塑鼓勵員工遊花蓮

2018-04-16 12:38

選舉考量？ 金酒公司董事長第五度換人

2018-04-16 12:37

母親節蛋糕估跌價1成 網購搶攻頂級客層

2018-04-16 12:33

遠航規劃明年引進波音737 MAX客機

2018-04-16 12:02

Q1新建案點閱數年成長三倍 台中北屯第一

2018-04-16 11:49

2014買屋一定套住？ 這公司買商辦賺3226萬

2018-04-16 11:22

屋主不降買方不買 北市屋4個月才賣得掉

2018-04-16 10:17

全球景氣回升 LV、愛馬仕業績創新高

2018-04-16 10:08

都更條例＋危老條例＝非常健全的都更制度？

2018-04-16 09:01

重塑文化地標 高雄圓山整修迎接俄國旅客

2018-04-16 08:55

看準俄羅斯市場大 圓山飯店搶攻觀光商機

2018-04-16 08:47

觀念話題／退休理財新指南

2018-04-16 03:37

91APP董座專訪／親自試一試...創業不二法門

2018-04-16 02:07

91APP董座專訪／91APP衝新經濟 助攻零售業

2018-04-16 02:07

保力達繞道投資泰山 一石二鳥

2018-04-16 01:03

法人觀點／董監改選 全家公司派經營權穩固

2018-04-16 01:03

全家董監改選 藥酒雙雄大角力

2018-04-16 01:03

永豐餘 贊助大甲媽遶境

2018-04-16 00:19

策略經營／產品點子王蔡裕慶 電動大巴化身變形金剛

2018-04-16 00:18

點子農場／隨勢創新與突破逆境

2018-04-16 00:18

經濟書坊／把自己當成保險公司

2018-04-16 00:16

在地心產業／「最小氣」檸檬茶 月底赴越參賽

2018-04-16 00:05
看更多

熱門文章

新台幣重貶倒地 外匯交易員點名4原因

2018-04-16 19:42

愈晚買省愈大？ 這社區晚三年買省900萬元

2018-04-16 15:06

燁輝驚傳火警 第三軋延產線恐全毀

2018-04-16 16:54

選舉考量？ 金酒公司董事長第五度換人

2018-04-16 12:37

南山推青年付得起的長照險 月繳500元有千萬保障

2018-04-16 16:44

屋主不降買方不買 北市屋4個月才賣得掉

2018-04-16 10:17

美元荒續燒！ 外銀搶美元定存 利率上看2.68%

2018-04-16 10:05

復興航空客機找到買家 5月底交機

2018-04-16 15:52

今年報稅小確幸 我可以減多少稅看這裡

2018-04-16 20:20

4.4個月獎金挨轟 中油：815事件自評零分

2018-04-16 10:36

新台幣收貶1.23角 短線恐貶破29.5元

2018-04-16 16:43

劉文雄接任工研院院長 3重點發展方向

2018-04-16 13:16

六福皇宮500員工去留 最慢6月定案

2018-04-16 14:01

2014買屋一定套住？ 這公司買商辦賺3226萬

2018-04-16 11:22

29.40看到了 新台幣午盤重貶9.4分

2018-04-16 12:49

被動元件缺貨期長 設備廠缺被動元件也是幫兇

2018-04-16 21:55

Q1新建案點閱數年成長三倍 台中北屯第一

2018-04-16 11:49

中油投資印度石化園區 董事長戴謙坦言出現問題

2018-04-16 16:49

小米華為來台搶市 通路戰交鋒

2018-04-16 09:38

815斷氣自打零分 中油年終為何還4.4個月？

2018-04-16 14:31

力抗陸惠台政策 綠委提境外資金回國投資特別條例

2018-04-16 11:45

團費全額補助5000 台塑鼓勵員工遊花蓮

2018-04-16 12:38

長澤雅美再度擔綱代言人 對日宣傳多彩的臺灣

2018-04-16 12:41

看準俄羅斯市場大 圓山飯店搶攻觀光商機

2018-04-16 08:47

大宇資子公司增資案破局 將另覓潛在投資方

2018-04-16 19:56

工研院長劉文雄：短期交出成績 讓人民有感

2018-04-16 13:47

全球景氣回升 LV、愛馬仕業績創新高

2018-04-16 10:08

南山推青年付得起的長照險 月繳500元有千萬保障

2018-04-16 17:59

工研院長劉文雄布達上任 揭櫫4大研發方向

2018-04-16 10:34

顯卡族 下半年有憂

2018-04-16 14:31

持股彰銀超限被抓包？ 龍巖李世聰：絕無此事

2018-04-16 18:29

遠航規劃明年引進波音737 MAX客機

2018-04-16 12:02

基於使命感 台塑總裁王文淵將接工總新掌門

2018-04-16 18:56

緯創印度試產i6s Plus 量產倒數

2018-04-16 14:22

油價波動大 經長指示國營會檢討公式

2018-04-16 13:15

核二2號機再轉申請 原能會釐清跳機原因

2018-04-16 14:24

傳iPhone6s+試產 緯創：不評論

2018-04-16 20:20

新工研院院長：台灣需創造無人競爭全新市場

2018-04-16 14:31

受惠地緣政治風險避險情緒 黃金短線看多

2018-04-16 05:57

工總理事長明改選 王文淵接任呼聲高

2018-04-16 14:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top