伊萊克斯首推Lamigo獨家聯名款掃機

2018-04-16 22:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



瑞典精品家電大廠伊萊克斯（Electrolux）力挺台灣棒球今年與Lamingo桃猿隊合作邁入第6年，首度推出聯名限量商品「PUREi9勁黑王者限量版」，即日起於momo購物網獨家開放預購，並於4月18日12點30分在momo購物網粉絲團獨家直播開賣。

為回饋球迷，購買PUREi9勁黑王者限量版即贈超豪華Lamigo五大周邊好禮，包含Lamigo 2018 勁黑趴主題球衣乙件、球帽乙頂、球星簽名球乙顆(可指定球星)、大王 Special Order 球棒乙支和王者打擊頭盔乙頂，總價將近萬元，加碼再送掃地機造型USB，Lamigo勁黑趴主題球衣和球帽設計將於4月17日在Lamigo粉絲專頁公布。

伊萊克斯台灣與香港總經理余倩梅表示，掃地機器人是業界熱銷商品，也是地板清潔中成長速度最快的機種，去年引進第一批之後，旋即在兩個月銷售完畢，今年除了原本的流沙金之外，又引進極勁黑，同時與職棒強隊Lamigo特於今年球季再推PUREi9型動機器人勁黑王者版。成為強強聯手首次推出明星商品限量聯名回饋Lamigo以及喜歡伊萊克絲的粉絲。