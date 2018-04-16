蔥抓餅、冰地瓜、麻油 穆斯林市場喜歡這些台灣商品

2018-04-16 17:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



政府致力推動新南向，外貿協會成立清真推廣中心，協助業者打開清真市場，根據貿易局統計，2017年我國清真認證產品對東南亞國協出口金額7.2億美元，成長8.5％，其中馬來西亞更成長逾二成，顯示台灣清真產品在穆斯林市場受歡迎且發展空間仍大。

貿協自2017年4月成立清真推廣中心，現已協助輔導國內811家廠商進行認證，較2016年成長42%，今年希望能再增加輔導200家廠商取得清真認證，以便業者在取得認證後，參加海外推廣活動可申請清真中心補助專案。

貿協表示，近期積極帶領業者參加波灣國際食品展和馬來西亞國際清真展，發現雖然同樣是穆斯林市場，但是消費者偏好度略有不同，以都南亞來說，口味偏甜也比較喜歡充滿新鮮感的東西，例如瓜瓜園的冰烤地瓜，因為採用台灣地瓜，品種經過改良，顏色豐富，甜度高，口感也比當地地瓜好 ，在東南亞受到歡迎。

原本是露營使用的速泡Q飯，不論冷熱水都可以沖泡，因為產品特殊性，在馬來西亞國際清真展上，有買主表示是首次見到速食米飯，已有馬國當地經銷商表達希望代理。

中東市場則因為消費者以麵餅類為主食，台灣業者生產的蔥抓餅，因為具備清真認證，受到來自北非和杜拜等中東鄰近國家買主青睞。

貿協表示，穆斯林市場普遍喜歡重口味香氣十足產品，台灣麻油不論在中東或是東協都受到歡迎，

福壽實業參展馬來西亞國際清真展，芝麻油及麻香油受到當地通路食全食美及馬國最大超市MYDIN的青睞，預計下訂金額高達200萬美元。