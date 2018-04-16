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南韓前總統朴槿惠萬念俱灰 1審判24年放棄上訴

燁輝驚傳火警 第三軋延產線恐全毀

2018-04-16 16:54經濟日報 記者林政鋒╱即時報導

主力單軋廠燁輝驚傳火警，第三軋延產線恐全毀損失不貲，中鋼全力奧援中。

據指出，燁輝第三軋延線主要從事冷軋製程，單月最高可產2萬公噸，為冷軋底材鍍鋅板的原料。

進行維護保養的燁輝第三軋延線今（16）日下午傳出火驚，應是外包商施工不慎造成，現場人員說，燒得很嚴重，可能全毀了。

燁輝中鋼

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