燁輝驚傳火警 第三軋延產線恐全毀

2018-04-16 16:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林政鋒 ╱即時報導



主力單軋廠燁輝驚傳火警，第三軋延產線恐全毀損失不貲，中鋼全力奧援中。

據指出，燁輝第三軋延線主要從事冷軋製程，單月最高可產2萬公噸，為冷軋底材鍍鋅板的原料。

進行維護保養的燁輝第三軋延線今（16）日下午傳出火驚，應是外包商施工不慎造成，現場人員說，燒得很嚴重，可能全毀了。