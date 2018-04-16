親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
生技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

台獨說 郁慕明告發賴清德涉內亂遭簽結

晶華合攻台南 捷絲旅進駐十鼓園區

2018-04-16 15:43中央社 台北16日電

晶華旗下捷絲旅進駐台南十鼓仁糖文創園區，今天舉行動土典禮，預計在2021年開幕，晶華董事長潘思亮表示，捷絲旅台南十鼓館將與在市區內的台南晶英酒店分進合擊。

晶華旗下Just Sleep捷絲旅目前在台北、花蓮、宜蘭及高雄等地共有7個據點，今天宣布進駐台南，選定十鼓仁糖文創園區，與十鼓文旅公司攜手開設捷絲旅台南十鼓館。

動土典禮今天舉行，十鼓文旅公司董事長謝十與晶華酒店集團董事長潘思亮等多方代表出席參與。

晶華表示，按照工程進度，捷絲旅台南十鼓館預計可在2021年開幕迎賓，成為捷絲旅繼宜蘭礁溪館後，另一個主打休閒旅遊市場的城市度假據點。

捷絲旅台南十鼓館位於台南十鼓仁糖文創園區內，飯店投資總金額約為新台幣8億元，基地面積1290坪、樓地板面積為4300坪，規劃地上8層、地下2層的建築，初步設計有129間客房，鎖定家庭市場及自由行旅客。

晶華國際酒店集團董事長潘思亮今天表示，台南是台灣的觀光旅遊重鎮，不只有充滿故事的古蹟建築，人文風情與在地美食更成功吸引大批的觀光遊客，近幾年發展出多個文化以及自然園區，再度提高台南的觀光動能，未來，捷絲旅台南十鼓館會和在市區內的台南晶英酒店分進合擊，吸納更廣泛的客群。

晶華觀光潘思亮

相關新聞

六福皇宮500員工去留 最慢6月定案

2018-04-16 14:01

工總理事長明改選 王文淵接任呼聲高

2018-04-16 14:25

選舉考量？ 金酒公司董事長第五度換人

2018-04-16 12:37

9飯店啟動徵才 估釋250個職缺

2018-04-16 14:37

精品買氣回來了 LV、愛馬仕業績創新高

2018-04-16 14:31

生華科 在美啟動皮膚癌臨床

2018-04-16 14:31

影／加強食安！ 北市推西式外燴Buffet事前報備查核

2018-04-16 12:44

團費全額補助5000 台塑鼓勵員工遊花蓮

2018-04-16 12:38

母親節蛋糕估跌價1成 網購搶攻頂級客層

2018-04-16 12:33

遠航規劃明年引進波音737 MAX客機

2018-04-16 12:02

Q1新建案點閱數年成長三倍 台中北屯第一

2018-04-16 11:49

2014買屋一定套住？ 這公司買商辦賺3226萬

2018-04-16 11:22

屋主不降買方不買 北市屋4個月才賣得掉

2018-04-16 10:17

全球景氣回升 LV、愛馬仕業績創新高

2018-04-16 10:08

都更條例＋危老條例＝非常健全的都更制度？

2018-04-16 09:01

重塑文化地標 高雄圓山整修迎接俄國旅客

2018-04-16 08:55

看準俄羅斯市場大 圓山飯店搶攻觀光商機

2018-04-16 08:47

觀念話題／退休理財新指南

2018-04-16 03:37

91APP董座專訪／親自試一試...創業不二法門

2018-04-16 02:07

91APP董座專訪／91APP衝新經濟 助攻零售業

2018-04-16 02:07

保力達繞道投資泰山 一石二鳥

2018-04-16 01:03

法人觀點／董監改選 全家公司派經營權穩固

2018-04-16 01:03

全家董監改選 藥酒雙雄大角力

2018-04-16 01:03

永豐餘 贊助大甲媽遶境

2018-04-16 00:19

策略經營／產品點子王蔡裕慶 電動大巴化身變形金剛

2018-04-16 00:18

點子農場／隨勢創新與突破逆境

2018-04-16 00:18

經濟書坊／把自己當成保險公司

2018-04-16 00:16

在地心產業／「最小氣」檸檬茶 月底赴越參賽

2018-04-16 00:05

勇於挑戰 「虎克船長」成功創業

2018-04-16 00:02

中鋼風電 與11供應鏈商結盟動土

2018-04-15 23:16

離岸風電商機龐大 中鋼投資34億成立興達海基公司

2018-04-15 16:43

六福皇宮熄燈 北市旅館公會劉季強：三原因壓垮旅館業

2018-04-15 15:12

手機預約看屋成主流 房仲鎖定精準服務

2018-04-15 13:56

中石化進軍緬甸住宅及印度丙烯衍伸市場

2018-04-15 13:55

盈錫導入智慧機械 人才高值化拚加薪

2018-04-15 13:54

豪賭！ 他把旅館開在大學郊區 結果比在市中心還賺

2018-04-15 11:32

減少血汗物流士 日本大廈宅配箱、智能櫃興起

2018-04-15 11:16

台泥：大陸水泥需求穩增 3月中起發貨強

2018-04-15 11:15

無人服務是王道 台灣掀起智能櫃大戰

2018-04-15 11:02
看更多

熱門文章

報稅新措施「基本生活費不課稅」 如何計算看這裡

2018-04-15 19:10

本票強制執行範圍 將限縮

2018-04-16 00:19

鴻海總動員 擴大5G生態圈

2018-04-16 00:53

iPhone新機倒數計時 台供應鏈將揮別低潮

2018-04-16 00:55

報稅新制注意 教你試算基本生活費不課稅

2018-04-16 00:17

選舉考量？ 金酒公司董事長第五度換人

2018-04-16 12:37

離岸風電商機龐大 中鋼投資34億成立興達海基公司

2018-04-15 16:43

媒體評蔡政府拚經濟不力 國發會：已有八大成果

2018-04-15 20:05

屋主不降買方不買 北市屋4個月才賣得掉

2018-04-16 10:17

郭台銘 再申請個人專利

2018-04-16 00:48

純網路銀行 明年開放申設

2018-04-16 01:11

經濟部國營事業去年獎金 最高可領4.4個月

2018-04-15 21:03

屋齡非免徵要件…40歲老屋 照繳房屋稅

2018-04-16 00:42

全家董監改選 藥酒雙雄大角力

2018-04-16 01:03

美元荒續燒！ 外銀搶美元定存 利率上看2.68%

2018-04-16 10:05

iPhone人臉辨識成標配 穩懋樂

2018-04-16 00:54

周邊單位首長薪資過高 金管會調降

2018-04-15 19:14

去年發電「火力全開」 核電再生能源占比雙降

2018-04-15 18:11

4.4個月獎金挨轟 中油：815事件自評零分

2018-04-16 10:36

愈晚買省愈大？ 這社區晚三年買省900萬元

2018-04-16 15:06

名家觀點／數位貨幣取代紙幣 大勢所趨

2018-04-16 02:01

2014買屋一定套住？ 這公司買商辦賺3226萬

2018-04-16 11:22

想快速退稅 把握兩原則

2018-04-16 00:17

29.40看到了 新台幣午盤重貶9.4分

2018-04-16 12:49

鈷價頻飆高 電池業警戒

2018-04-16 00:17

上市櫃董總兼任 被盯上

2018-04-16 01:11

小米華為來台搶市 通路戰交鋒

2018-04-16 09:38

董監改選 三公股金融搶攻席次

2018-04-16 00:19

保力達繞道投資泰山 一石二鳥

2018-04-16 01:03

尋找生醫黑馬 看基本面

2018-04-16 00:17

Q1新建案點閱數年成長三倍 台中北屯第一

2018-04-16 11:49

六福皇宮500員工去留 最慢6月定案

2018-04-16 14:01

劉文雄接任工研院院長 3重點發展方向

2018-04-16 13:16

看準俄羅斯市場大 圓山飯店搶攻觀光商機

2018-04-16 08:47

25歲菜鳥律師的熱情 顧立雄一如初衷掌金管會

2018-04-15 16:54

力抗陸惠台政策 綠委提境外資金回國投資特別條例

2018-04-16 11:45

上市櫃公司董總兼任 金管會要管了

2018-04-15 23:05

夏普機器人 東京小學教英文

2018-04-16 00:48

顧立雄律師本色 快問快答送年輕人這句話

2018-04-15 15:56

工研院長劉文雄布達上任 揭櫫4大研發方向

2018-04-16 10:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top