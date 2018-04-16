親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
生技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

南韓前總統朴槿惠萬念俱灰 1審判24年放棄上訴

房屋銷售天數北減南增 台南房子多賣近30天

2018-04-16 16:58中央社 台北16日電

房仲統計自家去年和今年首季議價空間和銷售天數，結果發現，平均銷售天數北減南增，新北市由118.8天減為94.2天，台南市由96.5天增為123.5天，台南房屋比新北市多賣近30天。

住商機構統計2017年首季與2018年首季內部議價空間與銷售天數後發現，全國銷售天數增加2.2天，為107.7天；議價空間減少0.3個百分點，為21.3%。

六都的銷售天數上，台南增27天最多，為123.5天；新北市減24.6天最多，為94.2天，呈現南北兩極化，房屋最貴的台北市仍維持129.4天，變化極微；議價空間上，高雄增加6.2個百分點，為29.1%，全國最高，台中卻少了3.2個百分點，為15.5%，全國最低。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，新北市案量較大，在新建案講求讓利風，帶動銷售甚久的中古屋的屋主只好跟著降價讓利，也加快了交易速度，促成銷售天數減少；至於台南市是因為屋主堅持年餘的房價終於在今年農曆年前讓利過好年，因此拉長銷售天數。

在議價率部分，除了高雄增加6.2個百分點居六都最多之外，桃園市、台中市、台南市都是減少2.1到3.2個百分點，雙北市僅微增0.1個百分點，處於相對平穩。郎美囡認為，議價率降低的縣市大多在桃園以南，應和總價不高及開價相對平實有關，至於高雄市議價率拉高，應與高雄市的中古屋主過去開價偏高，買家殺價幅度跟著增加有關。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨認為，議價空間與銷售天數為房市成交重要指標，更能看出交易雙方態度變化，只要賣方開價越趨平實，價格就愈接近底部。

房仲房市

相關新聞

六福皇宮500員工去留 最慢6月定案

2018-04-16 14:01

工總理事長明改選 王文淵接任呼聲高

2018-04-16 14:25

選舉考量？ 金酒公司董事長第五度換人

2018-04-16 12:37

復興航空客機找到買家 國票金：有助回沖數千萬利益

2018-04-16 15:52

9飯店啟動徵才 估釋250個職缺

2018-04-16 14:37

精品買氣回來了 LV、愛馬仕業績創新高

2018-04-16 14:31

生華科 在美啟動皮膚癌臨床

2018-04-16 14:31

影／加強食安！ 北市推西式外燴Buffet事前報備查核

2018-04-16 12:44

團費全額補助5000 台塑鼓勵員工遊花蓮

2018-04-16 12:38

母親節蛋糕估跌價1成 網購搶攻頂級客層

2018-04-16 12:33

遠航規劃明年引進波音737 MAX客機

2018-04-16 12:02

Q1新建案點閱數年成長三倍 台中北屯第一

2018-04-16 11:49

2014買屋一定套住？ 這公司買商辦賺3226萬

2018-04-16 11:22

屋主不降買方不買 北市屋4個月才賣得掉

2018-04-16 10:17

全球景氣回升 LV、愛馬仕業績創新高

2018-04-16 10:08

都更條例＋危老條例＝非常健全的都更制度？

2018-04-16 09:01

重塑文化地標 高雄圓山整修迎接俄國旅客

2018-04-16 08:55

看準俄羅斯市場大 圓山飯店搶攻觀光商機

2018-04-16 08:47

觀念話題／退休理財新指南

2018-04-16 03:37

91APP董座專訪／親自試一試...創業不二法門

2018-04-16 02:07

91APP董座專訪／91APP衝新經濟 助攻零售業

2018-04-16 02:07

保力達繞道投資泰山 一石二鳥

2018-04-16 01:03

法人觀點／董監改選 全家公司派經營權穩固

2018-04-16 01:03

全家董監改選 藥酒雙雄大角力

2018-04-16 01:03

永豐餘 贊助大甲媽遶境

2018-04-16 00:19

策略經營／產品點子王蔡裕慶 電動大巴化身變形金剛

2018-04-16 00:18

點子農場／隨勢創新與突破逆境

2018-04-16 00:18

經濟書坊／把自己當成保險公司

2018-04-16 00:16

在地心產業／「最小氣」檸檬茶 月底赴越參賽

2018-04-16 00:05

勇於挑戰 「虎克船長」成功創業

2018-04-16 00:02

中鋼風電 與11供應鏈商結盟動土

2018-04-15 23:16

離岸風電商機龐大 中鋼投資34億成立興達海基公司

2018-04-15 16:43

六福皇宮熄燈 北市旅館公會劉季強：三原因壓垮旅館業

2018-04-15 15:12

手機預約看屋成主流 房仲鎖定精準服務

2018-04-15 13:56

中石化進軍緬甸住宅及印度丙烯衍伸市場

2018-04-15 13:55

盈錫導入智慧機械 人才高值化拚加薪

2018-04-15 13:54

生技業打世界盃 重磅喜訊將連發

2018-04-15 01:37

血糖測試…台廠布重兵

2018-04-15 01:37

華航攜手法航 16日起直飛巴黎

2018-04-15 00:49
看更多

熱門文章

報稅新措施「基本生活費不課稅」 如何計算看這裡

2018-04-15 19:10

本票強制執行範圍 將限縮

2018-04-16 00:19

鴻海總動員 擴大5G生態圈

2018-04-16 00:53

選舉考量？ 金酒公司董事長第五度換人

2018-04-16 12:37

iPhone新機倒數計時 台供應鏈將揮別低潮

2018-04-16 00:55

報稅新制注意 教你試算基本生活費不課稅

2018-04-16 00:17

愈晚買省愈大？ 這社區晚三年買省900萬元

2018-04-16 15:06

屋主不降買方不買 北市屋4個月才賣得掉

2018-04-16 10:17

媒體評蔡政府拚經濟不力 國發會：已有八大成果

2018-04-15 20:05

郭台銘 再申請個人專利

2018-04-16 00:48

純網路銀行 明年開放申設

2018-04-16 01:11

美元荒續燒！ 外銀搶美元定存 利率上看2.68%

2018-04-16 10:05

經濟部國營事業去年獎金 最高可領4.4個月

2018-04-15 21:03

屋齡非免徵要件…40歲老屋 照繳房屋稅

2018-04-16 00:42

全家董監改選 藥酒雙雄大角力

2018-04-16 01:03

iPhone人臉辨識成標配 穩懋樂

2018-04-16 00:54

周邊單位首長薪資過高 金管會調降

2018-04-15 19:14

去年發電「火力全開」 核電再生能源占比雙降

2018-04-15 18:11

4.4個月獎金挨轟 中油：815事件自評零分

2018-04-16 10:36

2014買屋一定套住？ 這公司買商辦賺3226萬

2018-04-16 11:22

名家觀點／數位貨幣取代紙幣 大勢所趨

2018-04-16 02:01

六福皇宮500員工去留 最慢6月定案

2018-04-16 14:01

29.40看到了 新台幣午盤重貶9.4分

2018-04-16 12:49

想快速退稅 把握兩原則

2018-04-16 00:17

復興航空客機找到買家 國票金：有助回沖數千萬利益

2018-04-16 15:52

劉文雄接任工研院院長 3重點發展方向

2018-04-16 13:16

Q1新建案點閱數年成長三倍 台中北屯第一

2018-04-16 11:49

小米華為來台搶市 通路戰交鋒

2018-04-16 09:38

鈷價頻飆高 電池業警戒

2018-04-16 00:17

上市櫃董總兼任 被盯上

2018-04-16 01:11

尋找生醫黑馬 看基本面

2018-04-16 00:17

董監改選 三公股金融搶攻席次

2018-04-16 00:19

保力達繞道投資泰山 一石二鳥

2018-04-16 01:03

看準俄羅斯市場大 圓山飯店搶攻觀光商機

2018-04-16 08:47

力抗陸惠台政策 綠委提境外資金回國投資特別條例

2018-04-16 11:45

上市櫃公司董總兼任 金管會要管了

2018-04-15 23:05

夏普機器人 東京小學教英文

2018-04-16 00:48

團費全額補助5000 台塑鼓勵員工遊花蓮

2018-04-16 12:38

工研院長劉文雄布達上任 揭櫫4大研發方向

2018-04-16 10:34

91APP董座專訪／91APP衝新經濟 助攻零售業

2018-04-16 02:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top