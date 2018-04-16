房屋銷售天數北減南增 台南房子多賣近30天

2018-04-16 16:58 中央社 台北16日電



房仲統計自家去年和今年首季議價空間和銷售天數，結果發現，平均銷售天數北減南增，新北市由118.8天減為94.2天，台南市由96.5天增為123.5天，台南房屋比新北市多賣近30天。

住商機構統計2017年首季與2018年首季內部議價空間與銷售天數後發現，全國銷售天數增加2.2天，為107.7天；議價空間減少0.3個百分點，為21.3%。

六都的銷售天數上，台南增27天最多，為123.5天；新北市減24.6天最多，為94.2天，呈現南北兩極化，房屋最貴的台北市仍維持129.4天，變化極微；議價空間上，高雄增加6.2個百分點，為29.1%，全國最高，台中卻少了3.2個百分點，為15.5%，全國最低。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，新北市案量較大，在新建案講求讓利風，帶動銷售甚久的中古屋的屋主只好跟著降價讓利，也加快了交易速度，促成銷售天數減少；至於台南市是因為屋主堅持年餘的房價終於在今年農曆年前讓利過好年，因此拉長銷售天數。

在議價率部分，除了高雄增加6.2個百分點居六都最多之外，桃園市、台中市、台南市都是減少2.1到3.2個百分點，雙北市僅微增0.1個百分點，處於相對平穩。郎美囡認為，議價率降低的縣市大多在桃園以南，應和總價不高及開價相對平實有關，至於高雄市議價率拉高，應與高雄市的中古屋主過去開價偏高，買家殺價幅度跟著增加有關。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨認為，議價空間與銷售天數為房市成交重要指標，更能看出交易雙方態度變化，只要賣方開價越趨平實，價格就愈接近底部。