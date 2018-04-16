六福皇宮500員工去留 最慢6月定案

2018-04-16 14:01 中央社 台北16日電



台北威斯汀六福皇宮年底將歇業。 資料照片 分享 facebook 六福皇宮日前宣布將於今年底熄燈，針對500多名的員工去留，六福旅遊集團今天表示，將以集團內部、姊妹飯店轉職，或優於勞基法資遣等三大方針安排，細節最晚於6月出爐。

六福皇宮營收成長速度追不上連年上漲的租金，陷入長期虧損，日前宣布將於今年底熄燈。針對目前500多名員工的去留，六福旅遊集團先前承諾，會優先調任集團其他職缺或盡力給予最妥適的安排。

六福今天參與「2018年萬豪國際集團台灣區聯合招募日」徵才活動，由於飯店產業流動率高，仍針對六福皇宮開出20至25名的人力職缺，包含房務、餐飲第一線人員；六福萬怡則開出15至20名人力職缺。

六福集團公關處協理王淺秋今天受訪表示，未來將以三大策略妥善安排六福皇宮旗下員工。第一，目前六福旅遊集團旗下仍包括六福居、六福莊、六福客棧、六福萬怡、六福村等品牌，可安排員工在集團內轉職。

第二，若需要資遣員工，將以優於勞基法待遇安排。

第三，六福皇宮員工也有機會轉職至同屬萬豪國際集團的其他姐妹飯店品牌，包括W飯店、福朋喜來登、中山雅樂軒、新竹豐邑喜來登等。

至於有多少比例員工能轉職？王淺秋進一步說明，六福皇宮人力安排細節最晚會在今年6月出爐。

另外，針對業界討論六福皇宮餐飲經營不佳，台北威斯汀六福皇宮餐飲事業副總經理葉怡君今天受訪時表示，六福皇宮餐飲營收占比近6成，2015年更創下高成長紀錄，絕非營運不善的主因，但六福在品質上有相當的堅持。她舉例，內部為了研究出不含添加物的珍珠奶茶麵包，就費時2年，這樣的決策確實不是以「賺錢」為優先。

根據數據顯示，六福皇宮2015年來自館內餐飲的營收達新台幣8.42億元，年增達26%；2016年、2017年餐飲營收維持在7.45億元左右。