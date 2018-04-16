親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
生技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

國道三號北部路段貨車側翻 2乘客失去生命跡象

為何陽明校長任獨董沒事 台大校長不行？教部這樣說

六福皇宮500員工去留 最慢6月定案

2018-04-16 14:01中央社 台北16日電

台北威斯汀六福皇宮年底將歇業。 資料照片
台北威斯汀六福皇宮年底將歇業。 資料照片
分享
六福皇宮日前宣布將於今年底熄燈，針對500多名的員工去留，六福旅遊集團今天表示，將以集團內部、姊妹飯店轉職，或優於勞基法資遣等三大方針安排，細節最晚於6月出爐。

六福皇宮營收成長速度追不上連年上漲的租金，陷入長期虧損，日前宣布將於今年底熄燈。針對目前500多名員工的去留，六福旅遊集團先前承諾，會優先調任集團其他職缺或盡力給予最妥適的安排。

六福今天參與「2018年萬豪國際集團台灣區聯合招募日」徵才活動，由於飯店產業流動率高，仍針對六福皇宮開出20至25名的人力職缺，包含房務、餐飲第一線人員；六福萬怡則開出15至20名人力職缺。

六福集團公關處協理王淺秋今天受訪表示，未來將以三大策略妥善安排六福皇宮旗下員工。第一，目前六福旅遊集團旗下仍包括六福居、六福莊、六福客棧、六福萬怡、六福村等品牌，可安排員工在集團內轉職。

第二，若需要資遣員工，將以優於勞基法待遇安排。

第三，六福皇宮員工也有機會轉職至同屬萬豪國際集團的其他姐妹飯店品牌，包括W飯店、福朋喜來登、中山雅樂軒、新竹豐邑喜來登等。

至於有多少比例員工能轉職？王淺秋進一步說明，六福皇宮人力安排細節最晚會在今年6月出爐。

另外，針對業界討論六福皇宮餐飲經營不佳，台北威斯汀六福皇宮餐飲事業副總經理葉怡君今天受訪時表示，六福皇宮餐飲營收占比近6成，2015年更創下高成長紀錄，絕非營運不善的主因，但六福在品質上有相當的堅持。她舉例，內部為了研究出不含添加物的珍珠奶茶麵包，就費時2年，這樣的決策確實不是以「賺錢」為優先。

根據數據顯示，六福皇宮2015年來自館內餐飲的營收達新台幣8.42億元，年增達26%；2016年、2017年餐飲營收維持在7.45億元左右。

六福皇宮餐飲營收

相關新聞

選舉考量？ 金酒公司董事長第五度換人

2018-04-16 12:37

團費全額補助5000 台塑鼓勵員工遊花蓮

2018-04-16 12:38

影／加強食安！ 北市推西式外燴Buffet事前報備查核

2018-04-16 12:44

母親節蛋糕估跌價1成 網購搶攻頂級客層

2018-04-16 12:33

遠航規劃明年引進波音737 MAX客機

2018-04-16 12:02

Q1新建案點閱數年成長三倍 台中北屯第一

2018-04-16 11:49

2014買屋一定套住？ 這公司買商辦賺3226萬

2018-04-16 11:22

屋主不降買方不買 北市屋4個月才賣得掉

2018-04-16 10:17

全球景氣回升 LV、愛馬仕業績創新高

2018-04-16 10:08

都更條例＋危老條例＝非常健全的都更制度？

2018-04-16 09:01

重塑文化地標 高雄圓山整修迎接俄國旅客

2018-04-16 08:55

看準俄羅斯市場大 圓山飯店搶攻觀光商機

2018-04-16 08:47

觀念話題／退休理財新指南

2018-04-16 03:37

91APP董座專訪／親自試一試...創業不二法門

2018-04-16 02:07

91APP董座專訪／91APP衝新經濟 助攻零售業

2018-04-16 02:07

保力達繞道投資泰山 一石二鳥

2018-04-16 01:03

法人觀點／董監改選 全家公司派經營權穩固

2018-04-16 01:03

全家董監改選 藥酒雙雄大角力

2018-04-16 01:03

永豐餘 贊助大甲媽遶境

2018-04-16 00:19

策略經營／產品點子王蔡裕慶 電動大巴化身變形金剛

2018-04-16 00:18

點子農場／隨勢創新與突破逆境

2018-04-16 00:18

經濟書坊／把自己當成保險公司

2018-04-16 00:16

在地心產業／「最小氣」檸檬茶 月底赴越參賽

2018-04-16 00:05

勇於挑戰 「虎克船長」成功創業

2018-04-16 00:02

中鋼風電 與11供應鏈商結盟動土

2018-04-15 23:16

離岸風電商機龐大 中鋼投資34億成立興達海基公司

2018-04-15 16:43

六福皇宮熄燈 北市旅館公會劉季強：三原因壓垮旅館業

2018-04-15 15:12

手機預約看屋成主流 房仲鎖定精準服務

2018-04-15 13:56

中石化進軍緬甸住宅及印度丙烯衍伸市場

2018-04-15 13:55

盈錫導入智慧機械 人才高值化拚加薪

2018-04-15 13:54

豪賭！ 他把旅館開在大學郊區 結果比在市中心還賺

2018-04-15 11:32

減少血汗物流士 日本大廈宅配箱、智能櫃興起

2018-04-15 11:16

台泥：大陸水泥需求穩增 3月中起發貨強

2018-04-15 11:15

無人服務是王道 台灣掀起智能櫃大戰

2018-04-15 11:02

生技業打世界盃 重磅喜訊將連發

2018-04-15 01:37

血糖測試…台廠布重兵

2018-04-15 01:37

華航攜手法航 16日起直飛巴黎

2018-04-15 00:49

光陽與Gogoro互踩地盤 骨子裡要的根本不同

2018-04-09 11:12

賣米也玩客製化 三好米營收逆勢創新高

2018-04-09 11:10
看更多

熱門文章

報稅新措施「基本生活費不課稅」 如何計算看這裡

2018-04-15 19:10

六福皇宮熄燈 北市旅館公會劉季強：三原因壓垮旅館業

2018-04-15 15:12

本票強制執行範圍 將限縮

2018-04-16 00:19

鴻海總動員 擴大5G生態圈

2018-04-16 00:53

iPhone新機倒數計時 台供應鏈將揮別低潮

2018-04-16 00:55

報稅新制注意 教你試算基本生活費不課稅

2018-04-16 00:17

離岸風電商機龐大 中鋼投資34億成立興達海基公司

2018-04-15 16:43

選舉考量？ 金酒公司董事長第五度換人

2018-04-16 12:37

媒體評蔡政府拚經濟不力 國發會：已有八大成果

2018-04-15 20:05

律師經驗看穿陋習 顧立雄推3大金融改革

2018-04-15 15:04

屋主不降買方不買 北市屋4個月才賣得掉

2018-04-16 10:17

郭台銘 再申請個人專利

2018-04-16 00:48

純網路銀行 明年開放申設

2018-04-16 01:11

經濟部國營事業去年獎金 最高可領4.4個月

2018-04-15 21:03

屋齡非免徵要件…40歲老屋 照繳房屋稅

2018-04-16 00:42

全家董監改選 藥酒雙雄大角力

2018-04-16 01:03

周邊單位首長薪資過高 金管會調降

2018-04-15 19:14

iPhone人臉辨識成標配 穩懋樂

2018-04-16 00:54

去年發電「火力全開」 核電再生能源占比雙降

2018-04-15 18:11

美元荒續燒！ 外銀搶美元定存 利率上看2.68%

2018-04-16 10:05

4.4個月獎金挨轟 中油：815事件自評零分

2018-04-16 10:36

名家觀點／數位貨幣取代紙幣 大勢所趨

2018-04-16 02:01

想快速退稅 把握兩原則

2018-04-16 00:17

2014買屋一定套住？ 這公司買商辦賺3226萬

2018-04-16 11:22

鈷價頻飆高 電池業警戒

2018-04-16 00:17

董監改選 三公股金融搶攻席次

2018-04-16 00:19

上市櫃董總兼任 被盯上

2018-04-16 01:11

保力達繞道投資泰山 一石二鳥

2018-04-16 01:03

小米華為來台搶市 通路戰交鋒

2018-04-16 09:38

尋找生醫黑馬 看基本面

2018-04-16 00:17

看準俄羅斯市場大 圓山飯店搶攻觀光商機

2018-04-16 08:47

25歲菜鳥律師的熱情 顧立雄一如初衷掌金管會

2018-04-15 16:54

顧立雄律師本色 快問快答送年輕人這句話

2018-04-15 15:56

29.40看到了 新台幣午盤重貶9.4分

2018-04-16 12:49

上市櫃公司董總兼任 金管會要管了

2018-04-15 23:05

夏普機器人 東京小學教英文

2018-04-16 00:48

力抗陸惠台政策 綠委提境外資金回國投資特別條例

2018-04-16 11:45

Q1新建案點閱數年成長三倍 台中北屯第一

2018-04-16 11:49

工研院長劉文雄布達上任 揭櫫4大研發方向

2018-04-16 10:34

生醫股新兵 補漲行情帶勁

2018-04-16 00:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top