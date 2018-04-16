91APP董座專訪／親自試一試...創業不二法門

2018-04-16 02:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明



91APP創辦人暨董事長何英圻對於接觸新科技的方式，就是「自己親自試一試」，這也是他對於許多創業者的忠告。

他最近開車上下班，開始嘗試汽車近年搭載的「跟車防碰撞」功能，使用定速行駛減輕駕駛負擔，當雷達偵測到前方車輛速度較慢時，會主動減低車速，保持安全行車距離；前方無車再由系統自動逐漸加速回到設定的時速。何英圻說，使用這項新科技，讓他有更多時間想重要的事情，他相信現在的科技進步，自動跟車足以保障駕駛的安全。

AI和自動化技術到處普及，大家都擔心被取代，不過，何英圻認為，人的價值在於能夠做最正確的判斷，像開車這種日常生活需求大可交給科技，人可以有更多時間做更重要的思考與決策。

不過，也有人擔心，萬一汽車暴衝、或是沒有煞車怎麼辦？何英圻這時就用上了管理哲學。他笑說，如果真有什麼問題，人至少還在車上，可以管理，既然駕駛本人可以隨時管理，「把手放開有什麼好怕的」。

何英圻說，很多人坐在駕駛旁邊會緊張、擔心，甚至做好防禦出事的準備，既然都想好了，不如勇敢的坐上駕駛座，自己試試看，起碼知道發生什麼事，而且學會放手，也能以新的角度看待新科技。遇到新科技，他都是親自試驗，才知道好不好。

「自己下去試一試」也是何英圻對許多創業者的忠告。成立91APP是他第三次創業，先前的公司都以很好的價格被外商收購，證明他的判斷和經營能力正確，也讓他被封為台灣「電商之父」。

現在不少青年人想要創業，也常有人問何英圻給創業者的建議，他說，依照不同的產業，可以給的建議非常多，但講了半天不如一次親身體驗。他認為，創業家每次創業，都是全新開始，就像丟骰子一樣，每面出現的機率相同，創業成功與失敗機率各50%，與其到處聽建議，不如創業者「下來試一試」，不論成功失敗，才知道其中問題。