91APP董座專訪／91APP衝新經濟 助攻零售業

2018-04-16 02:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ／台北報導



91APP創辦人暨董事長何英圻 （聯合報系資料庫） 分享 facebook 經濟日報提供 分享 facebook 經濟日報提供 分享 facebook 經濟日報提供 分享 facebook 台灣最大新零售解決方案業者91APP創辦人暨董事長何英圻表示，台灣想要養出新創獨角獸，應先釐清台灣在「新經濟」的板塊中，站在什麼地位，並由國家提供資源，協助新創團隊站上新經濟舞台。

行政院長賴清德先前提到要找尋台灣的獨角獸，之初創投創辦人林之晨細數看好的「隱形獨角獸」中，除Gogoro、KKBOX已進行跨國布局，也點名91APP是「隱形獨角獸」之一。

91APP為產業提供新經濟服務的平台，提供台灣零售產業所需要的解決方案，業績與規模迅速成長，目前員工約400人，服務超過1萬家品牌及實體業者，透過91APP平台營運的交易業績，去年突破100億元。

91APP最近與LINE結盟，透過91APP品牌新零售解決方案整合LINE購物社群導購，幫助品牌官網自動導購、商品串連，落實全通路經營的概念，讓台灣零售產業也有機會進入「流量+全通路」的時代。

何英圻很關心台灣未來在「新經濟」的地位。他認為，在培養獨角獸前，要有足以成為標竿的企業。

行政院喊出兩年內要尋找台灣獨角獸的目標，各部會應該一起找出解決方案，首先最應關注的應是將資源與觀念導向社會聚焦「認識新經濟」，引導人才願意加入。

何英圻在網路第一波興起時就先後創辦兩家電商公司，之後分別被eBay和Yahoo收購，他也被譽為台灣的「電商之父」。何英圻談台灣新創產業如何做大，有其指標意義。以下為訪談紀要：

問：行政院要在兩年內找到台灣的獨角獸，你有何看法與建議？

答：台灣出了一個全球知名的台積電，與國家資本很有關係，當然台積電有很多厲害的技術和人才，但若拿掉國家資本的因素，台積電可能就沒了。

不是說什麼都要國家資本投入，但要台灣產業升級、轉型，就要看有沒有夠強的公司在新趨勢中崛起。生技現在看起來很熱鬧、有成果，但前幾年大家覺得生技很泡沫。政府幫助生技，現在冒出頭來，就是台灣的機會。

台灣獨角獸要跟什麼產業有關，其實應該是在「新經濟」的板塊中，台灣站在什麼地位。台灣半導體、生技產業已有地位，但在新崛起的新經濟區塊中，台灣下一步有什麼，國家資源如何協助新的團隊站上新經濟舞台，要出現獨角獸，國家扮演的角色就很重要。

互聯網已問世20多年，但台灣在網路中浮現的企業不多，未來若有「國家隊」的概念，透過舉國之力協助，也許可讓台灣在未來新經濟的範疇中有一席之地。

問：新經濟最重要的成功環節？

答：新經濟不分產業，政府要聚焦到很可能成功的企業，放大其影響力，「人」就非常重要，新經濟沒有土地資產，最後都要靠人。現在很多優秀的人才沒有這個概念，政府應該用更高的高度，讓社會聚焦，讓新經濟進入大家的眼裡。

很多新創在圈內有名，但不代表社會名氣很夠，這就需要時間加強觀念。

早年台積電開始設廠、招募工程師的時候，大家不知道台積電，更不知道什麼是晶圓代工，早年這是一家新創事業，獲得很多政策支持，讓台積電有很大的技術方向，例如和飛利浦合作，就是傾國家之力，這才成就了一個台積電，當然台積電本身也具備很多成功條件，但把當時的環境條件拿掉，成功機率就會大幅下降。

要做亞洲標竿企業

問：國家資源的協助要在哪一方面落實？如何建立國家隊？

答：以91APP來看，很多事情要靠自己，例如在四年時間內從幾十個人變成400人，也獲得融資金額近2,000萬美元。但要成為獨角獸，至少要先成為標竿企業，就像我們還在努力要做亞洲區的標竿。

不過，光是在人才募集方面就有很多障礙，很多新創事業希望優秀人才進入，但更多人才畢業的第一工作還是選擇台積電或是其他科技公司，若要建構國家隊，可以由政府出來遴選，鼓勵年輕人到這些企業，導引人才進入新事業。這種標竿型的企業，即使每年只選出五家，加強培養，幾年下來就會產生力量。就如同台灣科技產業發展，往往是由半導體等業界所引領。

要從300人增加到500人，數量不是問題，而是最優秀的人是否加入。很多大企業吸收所要的人才，此時國家的角色就是提供資源引導，讓大家知道國家重點支持的方向，這就是扶植，不是灑錢。 要成為亞洲明日之星，國家政策、引導頂尖人才的投入，才會生出下一個台積電。

帶領客戶切入電商

問：創投點名91APP是台灣的「隱形獨角獸」，你的看法？

答：在我心目中的隱形獨角獸，如現在已成氣候的Gogoro是一家，從商業概念到使用量都已經形成。

創投點名91APP是其中一員，主要我們切入的領域是零售行業。在與很多品牌互動中，我發現很多品牌在新經濟、新零售的環境中受到很大擠壓，例如中國大陸擁有新技術的大型業者開實體店面，就對「舊世界」產生很大衝擊，而且這些業者還是超級品牌。

以往很多零售品做的不錯，現在卻煩惱該何去何從，有很大的壓力，要數位轉型、數位改革跟行銷。很多人過去的經驗還是商業自動化 ，例如pos終端、後台分析，現在都已到mobile 、還加上數據、人工智慧，要跨過的障礙很多。

我們協助很多品牌切入電商只是第一步，第二步就是虛實整合，後續分析資料、進入人工智慧（AI）等，我們扮演的帶領企業客戶進入相關領域的角色，讓他們翻身，轉型成功。91APP不只服務品牌，也是服務台灣的工作者，目前有1萬家客戶，若能服務更多客戶，就能帶進更多人進入新經濟、新商業的環節。