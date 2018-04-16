觀念話題／退休理財新指南

2018-04-16 03:37 經濟日報 楊書健



年初我出席香港黃金時代基金會的年度論壇，與參與民眾討論退休投資策略。這個論壇經常提供退休不少資訊，幫助安排退休生活。台灣跟香港差不多，也在這幾年面對戰後嬰兒潮退休高峰，因此各類穩健的投資方案，都將愈來愈盛行。

談到退休財務安排，首先應該掌握個人需求。對退休族來說，計算生活開支是第一步，包括旅行等娛樂花費，其他需求也要計入，如支持子女生活及慈善活動。

另一方面，退休族群應瞭解是否需要處理突發狀況，預留緊急備用金，完整記錄這些需要後，才能較精確地計算個人財產，進一步換算每年應有多少成長率，再選擇適合投資方法。

大型投資人重視分散投資，股票、債券、和商業房地產等其他資產類別，都可能列入配置，既達成報酬目標，也有效降低波動。

如英國機構投資者，2003年約七成資產布局股票，至2015年股票部位已低於四成，同期債券和商業房地產的比重快速增加。

機構投資人在過去十幾年，也逐漸增加海外投資。不少歐洲國家的機構投資者，目前持有本國資產不到總部位的兩成。退休族或能參考海外機構做法，進行投資工具與地域兩方面的分散布局。

其次是很多投資人好奇，在地產投資上，應該收租金還是買不動產投資信託（REITs）？在自住房產外，若持有其他房產，視為百分百的投資行為，筆者建議應將此與股票、債券及其他投資部位一同研究。

就投資風險來說，REITs和房產都是地產投資，大型投資人往往在股票和債券外，持有一定的房產。但以目前房價來說，房產現金回報不見得比一籃子的REITs組合來得好。

以近幾年各地住宅價格上漲幅度，雖能跑贏部分經濟體的商業房產。但對退休族而言，其實不容易享受房價上漲。

假使投資人同時擁有多個投資標的，還能每年賣出幾單位套現，但若標的不夠多，將不容易賣出，仍以原有現金收入為主。

大型投資者同時會順勢調整債務，以上升後價值重塑商業房產，從而套現。

但是這種重造牽涉的細節不少，退休族效法所負擔的再次借貨成本不低，實在不適合退休理財。因此有時，就算房價再漲，都不會增加投資人的現金收入，對投資者整體生活也不會有太大改變。

大學金融系和專業資格考試都指出，現金收入與資產升幅加起來的總回報，才是最完整的回報。大型投資人進行資產分配，也以總回報為基礎。但這個概念主要適用股票和債券等流動資產，像是持有股票，的確能輕易賣出持股。

若持有資產的單一金額大，買賣手續多，則須同時關注現金收入，否則資產漲價再多，也只是帳面數字。REITs雖同屬地產資產，但主要持有商業房產，如辦公室和商場。

這些房產的租客與住宅不同，往往有大公司承租。他們的信用較高，租金更穩定，有助穩定長期現金收入。

而持有REITs，一般不會只持有單一個股，通常是在各地購入一籃子REITs，也有助分散單一國家風險。因此在退休計畫上，我會建議將房產換為REITs，相對有利退休計畫運行。

（作者是香港安泓投資創辦人、投資總監）