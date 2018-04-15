三層衛生紙具成長潛力 永豐餘增注資源

2018-04-15 20:01 中央社 台北15日電



月前台灣掀搶購衛生紙風潮，造成衛生紙出貨意外大增。永豐餘消費品實業公司發現，台灣市場高質感的三層衛生紙成長潛力最大，去年銷售額首破10億元，永豐餘將挹注更多銷售資源。

永豐餘今天首度以旗下三大衛生紙品牌中的「得意」贊助大甲媽遶境，並邀請全聯先生邱彥翔至雲林西螺全聯中山店擔任得意衛生紙品牌活動大使。

永豐餘消費品實業副總經理沈怡君表示，據統計，市售衛生紙仍以兩層衛生紙為主流，市占率最高；但其實三層衛生紙銷售額逐年成長，台灣市場從2016年的銷售額由新台幣8億7600萬元增長至去年突破10億元，達10億4200萬元，年增18.9%，在衛生紙的普及率由12.9%成長至16.1%。

沈怡君告訴中央社記者，永豐餘旗下三大品牌衛生紙，其中兩層的「得意」衛生紙以物超所值及便宜好用為訴求重點；但其實主打高質感、柔軟、滋潤的三層「五月花」衛生紙銷售成長力道最強，形成M型化發展，因此永豐餘也會加強在三層衛生紙市場的耕耘。

至於在廚房紙巾方面，沈怡君說，食安風暴之後，在家開伙料理的民眾愈來愈多，帶動廚房紙巾持續成長，2017年台灣整年銷售額達6億5000萬元，普及率已成長到35.4%。得意系列的廚紙目前市占率居高，五月花仍為高價廚紙品牌。

沈怡君說，為加強成長潛力強的五月花紙品系列銷售，永豐餘的零售布點將從過去高價位零售點、超市，轉向更大眾化的零售點、大賣場、超市等，並加強辦理消費者體驗活動。

五月花衛生紙是由永豐餘創辦人何傳為感念母親的慈愛，特別選擇象徵母愛的「五月花」為品牌命名。五月花衛生紙於1972年起販售，當時永豐餘研發出亞洲第一張有皺褶衛生紙，蔚為轟動。

至於1990年推出的柔情衛生紙和1991年推出的得意衛生紙最早是榮成紙業的家用紙品牌，後來轉賣給P&G公司，P&G公司再於2004年轉賣給永豐餘。目前柔情的市場定位屬個性化、時尚包裝；得意衛生紙屬於好用耐用又便宜、性價比高的品牌。