一銀持續進行追償 緊盯獵雷艦交船進度
外傳中資有意向慶富集團合造獵雷艦廠商、義大利Intermarine（IM）船廠收購我國海軍獵雷艦，聯貸主辦銀行一銀急赴義大利聲請假扣押。一銀表示，驗收交艦前，獵雷艦所有權仍屬IM公司所有，且依據合約，無轉賣第三人之可能，轉售中資乙事不排除是有心人士散布臆測的不實消息。
一銀表示，自宣布慶富違約至今，持續積極對慶富集團進行追償，任何可能的追償行動都會繼續進行，以降低聯貸債權損失。
一銀指出，依慶富公司與IM公司簽訂的合約規定，現階段在未完成海測、驗收交艦前，獵雷艦所有權仍屬IM公司所有。但因聯貸銀行團非該合約當事人，獵雷艦也不是聯貸擔保品，查封扣押難度高。
為積極追償債權，去年年底起，一銀召集聯貸銀行團會議即已決議準備6億元追償基金，全面清查借保戶財產，完成假扣押及取得執行名義程序，同時研議包括獵雷艦續建、行代位終止慶富與IM合約等相關議題，並於2月初召開聯貸銀行團會議決議，進行委請義大利律師釐清法律問題，評估在義大利進行代位終止慶富與IM合約及查封扣押獵雷艦的可行性。
一銀表示，獵雷艦今年3月下水，下水後仍需進行一年海上測試，通過測試明年2月始能進行驗收交船，交船的狀態只是完成船體載台，並未安裝戰鬥系統。
依義大利政府核發的獵雷艦輸出許可證所載，最終使用者是中華民國海軍，據了解，IM公司完成船體載台後，須由海軍簽署相關文件，始可辦理交船，且因事涉國防機密，並無轉賣第三人之可能。報載轉售中資乙事，第一銀行無從知悉，不排除是有心人士散布臆測的不實消息。
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