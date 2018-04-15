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離岸風電商機龐大 中鋼投資34億成立興達海基公司

2018-04-15 16:43聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

政府推動非核家園，未來離岸風電商機可觀，中鋼公司投資34億元成立興達海洋基礎公司（簡稱興達海基），今天舉辦廠房動土暨產業供應鏈業者結盟典禮，不少國內外廠商到場觀禮。中鋼董事長翁朝棟表示，離岸風電水下基礎設施廠房、重件碼頭及辦公大樓明年底（108年）完成，完工後每年生產50至60座套筒式（jacket）水下基礎。

行政院「前瞻基礎建設計畫」挹注43.6億元，在興達港遠洋泊區設立「高雄海洋科技產業創新專區」，擬定一區（海洋工程區）、三中心（人才培訓、研發與認證）發展計畫，規劃期程為106年至109年。中鋼公司取得海洋工程區土地承租權，投資34.21億成立興達海基公司。

今天上午，經濟部長沈榮津、高雄市長陳菊、中鋼董事長翁朝棟等人主持動土儀式，中鋼公司與11家產業供應鏈業者結盟。沈榮津指出，2025年台灣再生能源須占總發電量20% ，太陽能與風力是重點，離岸風電要占5.5 GW裝置容量；樂見中鋼公司投資離岸風電水下基礎，促成風機零組件國產化。

市長陳菊表示，離岸風電水下基礎廠房動土是產業重要開端，期盼廠房完工後帶動上、下游供應鏈進駐，促進產業升級；高雄市府海洋局指出，興達海基公司是全國最大離岸風電水下基礎生產基地，年產值超過150億元，可望創造超過2千個就業機會。

為推動風電產業在地，興達海基公司肩負三大任務，第一、與西班牙NERVION公司簽署合作備忘錄，促成國外技術移轉。第二、以符合國際認證標準打造在地供應鏈聚落。第三、培訓水下基礎焊接人才。

離岸風電商機吸引許多國外廠商觀禮，離去前在完工圖前合影。記者徐白櫻／攝影
離岸風電商機吸引許多國外廠商觀禮，離去前在完工圖前合影。記者徐白櫻／攝影
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動土儀式後，11家供應鏈廠商參與結盟，其中7 家是高雄在地產業。記者徐白櫻／攝影
動土儀式後，11家供應鏈廠商參與結盟，其中7 家是高雄在地產業。記者徐白櫻／攝影
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海洋工程區面積36.56公頃，圖為完工模擬圖。圖／記者徐白櫻翻攝
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中鋼公司投資成立的興達海基公司舉辦廠房動土儀式，預計明年底興建完成。記者徐白櫻／...
中鋼公司投資成立的興達海基公司舉辦廠房動土儀式，預計明年底興建完成。記者徐白櫻／攝影
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離岸風電中鋼

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