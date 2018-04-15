六福皇宮熄燈 北市旅館公會劉季強：三原因壓垮旅館業

台北威斯汀六福皇宮年底將歇業。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

針對六福皇宮熄燈，台北市旅館公會理事長劉季強今（15）日在公會內部群組感性發言，不捨地表示，六福皇宮經營沒犯錯，壓倒飯店業的原因是台北競爭力下降、軍公教減退休俸，以及低價日租套房猖獗。

他認為，投資金額龐大的合法旅貴退出市場，非法日租套房反而蓬勃發展，台灣觀光旅館業正在沉淪。

他指出，OTA（國際訂房網站）只問利潤，不問不合理的營運方式，對合法旅館業造成極大傷害，若無法掌握優質客源，旅館業砸再多錢提升旅館服務品質，也不會有成效。

六褔辛苦了！

台灣旅館業大家加油！

台北六福皇宮要熄燈了！

看到豐如在記者會上因不捨而流下眼淚，我的心裡真難過，胸口像被人搥了一下！

我想對豐如説：這20多年來，六福皇宮表現得很好，是台北市的指標飯店！妳挺過了全球金融風暴和SARS，一直努力到現在，六福皇宮的住房率和平均房價，都在全台觀光飯店都名列前矛，妳辛苦了！

我認為，六福皇宮的經營沒有犯錯，投資也沒有問題，壓倒飯店業的原因有三個：第一、台北市都市綜合力年年都在下降，赴台經商和洽公的商務客大量減少；第二、軍公教減退休俸，使得在國旅市場佔多數的軍公教捨不花錢，致國旅市產也失了生機。第三、Air b&b 在台灣猖獗作大，打著共享經濟之名，靠著超低價日租套房，吸引九成以上的自由行旅客。

「撐不住就應該停！」我内心很不捨，但非常敬佩六褔經營團隊的決定與決心。

去年初，我就發現台灣的旅館市場供需失調。日前，我在聯合報的名家觀點提出，「如果大家再盲目投資旅館，最後只會一起死！」或許，有人覺得，此話用辭不妥，但這就是事實。

現在看來，更可怕的是，退出市場的是對軟硬體要求高，投資金額龐大的合法旅館；而應該退出市場的非法日租套房，反而蓬勃發展，我們台灣的觀光旅館業正在沈淪。

各位先進，台灣觀光業大環境正在快速惡化。除了優質客源正在大量流失，跨國OTA只問利潤，不問是否合法的不合理營運方式，對合法旅館業者造成極大傷害。

我們一定要團結起來，利用科技創新，找出更有效的行銷方式，推出能與跨國OTA抗衡，功能強大的優質跨國訂房系統，才能行銷台灣，並爭取更多優質國際觀光客來台旅遊。

六褔皇宮決定歇業止血，正是台灣觀光業的警訊，我們要正視這個問題。

大家心裏都清楚，如果無法掌握優質客源，我們砸再多錢提升旅館服務品質，也不會有成效。

這段時間，大家辛苦了，環境愈困難，我們更要團結！