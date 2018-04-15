盈錫導入智慧機械 人才高值化拚加薪

2018-04-15 13:54 中央社 台北15日電



生產精密螺帽的盈錫精密工業導入智慧機械，精簡人力轉往高值化產品發展，公司營收屢創佳績，總經理巫有崇說，這些都要回饋給員工，今年3月已為員工加薪，7月還要再加。

巫有崇與弟弟巫有捷是一對出身南投鄉下的雙胞胎兄弟，進入盈錫精密後受到董事長林國華賞識，成了盈錫女婿，兄弟兩人齊力經營公司，帶領盈錫精密從過去的黑手螺帽工廠轉型。

透過逐步引進智慧機械，並打造自有品牌，盈錫精密現在已成為全球第3大精密螺帽製造廠，應用領域涵蓋3C、航太、汽車、醫療，在台灣市占率逾8成、中國大陸市占率逾5成，並銷往歐美日等44國。

盈錫精密去年在經濟部工業局輔導下，進一步導入智慧機上盒（SMB），將6個廠區150台機器聯網，並與原有的ERP（企業資源規劃系統）結合，讓設備相互溝通，人均產值提升13.6%、設備稼動率提高20%、產品良率提升7%。

巫有崇說，中小企業要一次將設備全部換新很困難，作為公司經營者，導入數位化生產管理後，可以更清楚瞭解設備的稼動狀況，以擬定未來投資規劃；而節省下來的員工則能投入學習設計開發、品管等建立國際化品牌所需的能力，創造更高的價值。

出身貧苦的巫家兄弟，換了位置仍沒遺忘初衷，巫有崇說，他希望打造幸福企業，讓員工都像家人一樣，隨著公司生意越做越大，也應該給員工應有的回饋，過去3年來平均已為員工加薪2到3成，今年3月為所有員工加薪3到5%，巫有崇笑說，他已經跟員工說，7月要再加3到5%，但相對的「所有員工面對的不是以前專精的能力，而是要符合多元化的技術整合能力」。

建教合作體系出身的巫有崇，對培育人才頗有想法，所有透過產學合作進入盈錫工作的學生都享有正職待遇，「如果像以前思維，覺得你是工讀生，這些學生心理就會很不舒服」，大學一年級進公司「什麼都不會」就有23.5K起薪，巫有崇說，經過在公司學習，這些學生畢業時薪水大概能升到28K至30K。

相當重視員工想法的巫有崇也說，盈錫精密在每種產學合作模式中只會各收2、3個學生，並將他們打散在不同部門，以免4年過去後，只有其中一個學生被升為幹部，會引起其他同學的不快；而對於未獲升任的學生，盈錫也會協助與其他工具機業者媒合，為整體產業培養更多人才。