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血糖測試…台廠布重兵

2018-04-15 01:37經濟日報 記者高行／台北報導

拜耳嬌生等國際大廠陸續退出，全球血糖測試市場將出現大洗牌，未來國際大廠競爭力下滑，位居二線的台灣廠商泰博、五鼎、華廣、訊映等，有望伺機填補市場空缺擴大市占，營運水漲船高。

全球血糖檢測市場由國際四大廠拜耳、嬌生、羅氏及亞培瓜分，全球市占達八成，但近年因歐巴馬健保改革大幅調降補貼，最大市場美國的血糖檢測產業出現結構性問題，導致全球血糖產品價格下滑，加上技術門檻低，形成價格競爭市場，大廠在利潤大幅壓縮下，已出現陸續退出市場趨勢。

2015年德國大廠拜耳將糖尿病護理業務以10.22億歐元出售予松下健康醫療（Panasonic Healthcare），今年嬌生也宣布擬將旗下血糖監測事業LifeScan以21億美元出售予私募股權鉑金資本，預期將為全球血糖測試帶來市場大洗牌。

國內業者指出，國際四大廠有二家出售血糖測試業務，接手買家與國際大廠市場地位及行銷資源有很大落差，意味競爭能力將下滑，有助台灣廠商以優異性價比填補市場空缺，是搶攻全球市占的絕佳機會。

法人表示，國際大廠退出，在高價機種持續萎縮趨勢下，國內血糖測試廠泰博、五鼎、華廣及訊映在生產成本具很高競爭力，全球也有一定布局，有利擴產強項平價機種，帶動營運增溫。

拜耳嬌生

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