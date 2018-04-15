生技業打世界盃 重磅喜訊將連發

2018-04-15 01:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高行 ／台北報導



中裕愛滋病新藥獲美上市許可、益安創新醫材成功授權等重磅喜訊，為台灣生醫產業注入強心針，帶動生技族群重回盤面焦點。下半年新藥公司藥華藥、台微體、智擎及創新醫材安克，有望陸續成功國際授權，接棒點火，再添生技族群氣勢。

中裕旗下愛滋病新藥「TMB-355」3月上旬成功取得美國食品藥物管理局（FDA）藥證，益安自主研發的大口徑心導管術後止血裝置成功授權日本大廠Terumo，授權金進帳14.65億元，有如在世界盃擊出連續安打，不但使台灣生醫國際能見度大增，也讓生技族群再現曙光，重回市場主流地位。

法人分析，按照各家新藥和醫材公司研發成熟度和市場前景觀察，包括藥華藥、台微體、智擎及安克，都有機會在年底前取得國際授權，扮演引領風騷要角。

主攻大分子新藥的藥華藥，以其治療PV（紅血球增生症）的「Ropeg」進度最快，去年底公布三期臨床數據與對手藥物HU的長期療效差距拉大，預計下半年可取得歐洲藥證，將成為下半年生醫業界最大消息。據了解，「Ropeg」療效數據結果不俗，且該領域至今沒有有效的一線用藥，很有機會攻占一線用藥市場。

台微體旗下長效止痛藥物「TLC590」日前向美國FDA申請進入臨床試驗審查（IND），由於走精簡型的505（b）（2）法規途徑，有望下半年完成二期人體試驗。法人分析，該新藥為非鴉片類止痛藥，相較目前使用的布比卡因藥物毒性少，不具成癮性，且藥效長達72小時，很有機會在臨床試驗階段就吸引國際藥廠尋求授權。

創新醫材方面，安克旗下以人工智慧（AI）協助醫師判讀甲狀腺癌的影像產品「甲狀偵」，繼前年底以500萬美元授權予大陸代理後，去年以檢查次數計件的分潤持續進帳，今年聚焦東南亞及歐美市場，預期下半年將再傳捷報。