菲棉蘭佬台灣商會交接 承諾支持新南向

2018-04-14 23:45 中央社 納卯市14日專電



菲律賓棉蘭佬台灣商會今天舉行第7、第8屆會長暨理監事就職典禮，由有菲國「鮪魚大王」美稱的邱福二度接棒，他承諾支持政府新南向政策，擔任台商前進民答那峨島的橋樑。 菲律賓棉蘭佬台灣商會14日舉行第7、第8屆會長暨理監事就職典禮，席開20桌，會場掛滿中華民國國旗。新任會長邱福致詞時承諾支持政府新南向政策，擔任台商前進民答那峨島的橋樑。 中央社 分享 facebook

交接典禮於傍晚在納卯市（Davao）民生大飯店舉行，席開20桌，由中華民國駐菲代表林松煥主持宣誓，台商友會代表、納卯僑界人士以及菲國友人齊聚一堂，場面歡欣熱鬧。

「棉蘭佬」是菲律賓華人對民答那峨島（Mindanao）的稱呼，棉蘭佬台灣商會是由邱福創立於2004年3月，之後的歷任會長為劉文煌、洪永華、張進忠以及林鴻敏。

邱福從彰化到民答那峨島打拚已有30多年，贏得「鮪魚大王」的美稱，除了鮪魚加工廠之外，還經營了柴魚工廠、修船廠以及空運公司。

這次回鍋擔任會長，他表示將繼續深化商會與地方政府、僑界的交流，並承諾支持中華民國政府的新南向政策，為有意到民答那峨島發展的台商擔任橋樑，促進台菲資金與技術的交流。

此外，邱福也將大力支持僑教，初步將為納卯市6所華校捐贈每校20台電腦，協助這些學校成立電腦教室。

卸任會長林鴻敏報告了任內的主要成就，並感謝會員們在他任內的支持。

駐菲代表林松煥表示，菲國現任總統杜特蒂來自民答那峨島，民答那峨島獲得重視而商機無限，特別是納卯市，如能源、垃圾處理、交通、農業、漁業、礦業以及觀光業等，都是值得台商考察的產業。

新任會長邱福同時也是菲律賓華商經貿聯合會的會長，林松煥期許邱福協調兩會的資源，讓兩會相輔相成、一起合作。

過去10多年，菲律賓棉蘭佬台灣商會經常舉辦義診、濟貧與救災等活動，也多次協助被扣台灣漁船與菲方交涉，促成漁船及船員獲釋。