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華航攜手法航 16日起直飛巴黎

2018-04-15 00:49經濟日報 記者韓化宇／台北報導

華航空宣布與法國航空（Air France）攜手，明（16）日起以共用班號方式經營台北直飛巴黎戴高樂機場航線，每周三班。該航線由法航用777-200型客機執飛，每個航班包含商務艙、豪華經濟艙、經濟艙提供華航旅客使用。

華航與法航皆為天合聯盟（Sky Team）成員，首次合作共掛班號，擴大雙方航網布局，創造聯盟效益最大化。法國是全球年度觀光旅客人數最多的國家，其歷史悠久的飲食文化更是吸引觀光的一大誘因。

華航觀光法國

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