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關閉品花苑....雲朗沒說的三大雄心

2018-04-14 18:08經濟日報 記者黃冠穎╱即時報導

雲朗集團旗下雲品國際宣布關閉全台量體最大的自助餐廳「品花苑」，將在第4季轉型宴會廳／婚宴廣場，投下市場震撼彈。

震撼彈這三個字可一點也不誇張，對消費者來說，或許只是少了一家代表性的Buffet，但對同業來說，這代表雲朗對婚宴市場的「堅壁清野」。

首先，從吃到飽與宴會廳兩種餐飲營業型態來談。

台灣人有多瘋Buffet？財政部統計，2017年餐飲業總家數13.7萬家，年增4.79%，其中成長最快的是吃到飽餐廳，由2016年的124家增加至2017年的178家，增幅高達43.55%。

Buffet有許多優勢，諸如量體大、營業額高、營業時間長、客層廣等等，但在同樣的營業條件之下，Buffet的獲利率只有婚宴廣場的一半。

然而，婚宴廣場就一定好賺嗎？那倒未必，台灣在三、四年前曾有一段婚宴廣場急速擴張的蜜月期，隨之而來的卻是激烈的淘汰戰，加上五星級飯店推出非吉日方案的低價方案搶市，同業哀鴻遍野，光是品花苑所在的新北地區就有數家指標婚宴廣場岌岌可危。

這就是雲朗的第一個雄心：危機入市。

別人認為宴會廳競爭激烈，雲朗卻看見大量同業倒閉，市場出現缺口，而結婚的剛性需求卻不會因景氣波動。

這與本業的旅館不同，消費者手邊有錢可以一年旅遊兩、三次，沒錢可能一次都不出門，但結婚就不同了，就算沒錢，緣分到了還是得結。

可是，雲朗在品花苑的同一棟大樓晶冠廣場已有全國最大的單一宴會廳、兩樓層可容納380桌的「新莊頤品」，有必要再出手嗎？

這就要看到雲朗的第二個雄心：上下包夾婚宴市場。

新莊頤品的起桌價平均在1.2萬元左右，而預計十月亮相的頂級新品牌，市場猜測會在1.7萬元以上，其他業者未來在訂價策略宛如「三明治」：低不過雲品、高不過新品牌。

新品牌也同時卡位市場缺口，新業者未來投入的門檻更高了。

透過高度差異化，雲朗不但可以避免自家品牌自相殘殺，反而可以在現有的新莊、新店、桃園等三館靈活調配人力。

這就是雲朗的第三個雄心：發揮集團綜效。

這與傳統「分散布局」的思維差異極大，在人力成本高漲的當下，消極地避免市場風險，反而遠不如積極發揮管理核心能力。

比起一般餐廳，宴會廳更能掌握訂單與營收能見度，營運模式更需要軍事化操作，管理愈精準也可以精準地反映在獲利之上，也能騰出更大的空間讓利消費者，搶占市場。

雲朗初期確實透過品花苑的品牌效益，成功提高了新莊頤品的市場關注度，品花苑的熄燈，代表階段性任務的完成，同時也吹響婚宴市場下一場激戰的號角。

全台量體最大的自助餐廳「品花苑」將在5月15日停止營業。 圖／雲品提供
全台量體最大的自助餐廳「品花苑」將在5月15日停止營業。 圖／雲品提供
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雲品營運概況。記者黃冠穎／製表
雲品營運概況。記者黃冠穎／製表
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