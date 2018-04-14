2017觀光飯店排名揭密！晶華九連霸 六福皇宮進十強

2018-04-14 14:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃冠穎 ╱即時報導



台北威斯汀六福皇宮，年底將歇業。聯合報系資料照片 分享 facebook

台北威斯汀六福皇宮即將在年底吹熄燈號，六福執行長莊豐如認為「營收追不上房租」，國壽總經理劉上旗則反駁「餐飲比同星級同業弱一點」，消息一出，市場眾說紛紜，不妨讓我們透過公開數據，一覽國內飯店產業的經營概況。

從立地條件來看，六福皇宮位於過去有台北華爾街美譽的南京商圈，近年飽受外商撤台，以及信義計畫區興起的影響，但有雙捷運加持。

從2017年交通部觀光局資料，依據客房數排序，可約略得出飯店的規模，例如君悅客房數850間，是全台最大觀光飯店，樓地板面積約3.58萬坪；台北喜來登688間房，樓地板約2.49萬坪，位居全台第二；至於六福皇宮在全台規模是第32名。

從住房率來看，基本上是台北站前與捷運板南線的天下，天成、神旺、台北花園三強長期位列前茅，其次是異軍突起的雅樂軒、桃園尊爵、墾丁凱撒、台北凱撒、美麗信花園、寒舍艾麗、台北老爺，其中僅艾麗每晚價位帶達200美元左右，其餘多是訴求高CP值的中價位飯店。

六福皇宮平均住房率67.75%，全台排名59，表現中規中矩。

在平均房價部分，基本上是休閒飯店的天下，前五名依序是北投麗禧溫泉酒店、涵碧樓大飯店、日月行館、高雄晶英國際行館、蘭城晶英酒店，台北市的寒舍艾美、台北W分居第六、第七，六福皇宮則是15名，每晚價位帶維持200美元以上，算是前段班。

房價與住房率宛如槓桿的兩端，飯店業會用兩者相乘的REVPAR（每晚客房收益）衡量經營績效，這部分由小而精緻的北投麗禧、涵碧樓兩家休閒飯店居首，寒舍艾美、台北W兩家則是都會型飯店的前兩名，六福皇宮則是14名，效率不差。

再來談到市場聚焦的營收，晶華酒店年營收高達31億元，霸主當之無愧，其次依序為台北君悅、台北寒舍喜來登、台北W、台北國賓、香格里拉台北遠東、台北萬豪、高雄漢來、台北福華，至於台北威斯汀六福皇宮13億元是第十名。

最後看餐飲營收，依序是晶華、台北寒舍喜來登、台北君悅、台北國賓、高雄漢來、台北威斯汀六福皇宮、台北寒舍艾美、香格里拉台北遠東、台北萬豪、台北圓山。

由此可發現六福皇宮7.44億元，排名全國第六，餐飲占比高達57%，乍看之下並不弱，那問題是出在哪裡呢？

業內高層表示，六福皇宮配有五家餐廳，以288間房的飯店來說是偏多的，加上建體原始用途是商辦，動線並不完全適合飯店營運，但核心問題還是在成本控管。

六福皇宮一年虧損2.4億元，以現有成本結構來看，六福皇宮再如何衝刺，也難以損益兩平。

由六福年報可以推估，六福皇宮租金占營業額的比例高達37.6%，遠高於業界可接受的25%，若再扣除威斯汀的品牌授權費，只剩下五成出頭的利潤，而五星級飯店的餐飲食材、人事等成本也差不多占了一半，六福皇宮的餐飲利潤空間極低。

同樣是租賃的寒舍，三家飯店一年要付出10億元租金，加上攤提新館成本，營益率雖只有2%，也算穩中求勝；而台北晶華固然設定地上權的土地使用成本較低，透過積極開拓館外餐飲、線上銷售，把營益率衝上18.4%，也羨煞不少自有土地的同業。