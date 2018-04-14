親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
收益成長專區
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
定期定額123

台塑攜中鋼攻東協 合作更緊密

2018-04-14 01:28經濟日報 記者吳秉鍇／高雄報導

中鋼董事長翁朝棟、台塑集團總裁王文淵昨（13）日相見歡，雙方除對中鋼總部綠建築打造進行交流，預期隨越鋼第二座年產350萬公噸的高爐在5月點火、投產，彼此合作關係將會更緊密，以擴大布局東協市場。

台塑集團總裁王文淵昨日是藉著南下高雄主持王永慶王永在昆仲公園永續營運暨捐贈典禮的機會，應中鋼董事長翁朝棟之邀，赴中鋼總部拜會。翁朝棟親率總經理林弘男、執行副總王錫欽等主管接待；除安排觀看興建大樓過程和綠建築等相關影片外，並實際參觀大樓各項設施。

翁朝棟轉述說，中鋼總部大樓是由知名建築師姚仁喜所設計，而台塑新的總部也由他一手規劃設計，雙方特別在綠建築打造多面向交流；而王總裁同時感謝中鋼在越鋼投資設廠的協助。

針對越鋼第二座高爐將於5月點火，中鋼並指出，先前入股越鋼時，雙方簽訂供貨合約，擁有每年可向其取得包括半成品鋼胚和成品熱軋、棒線等合計200萬公噸額度的權利。

以先前該公司3號高爐自去年10月初停爐、展開為期150天的大修工程為例，即由越鋼供應10萬公噸鋼胚，以維持軋延等生產線正常運作。未來越鋼第二座高爐點火後，彼此合作將更為緊密，轉投資的中鋼住友越南廠、中鋼彥馬鋼廠和中鋼印度廠均可直接或間接進貨，擴大布局東協市場。

13日是台塑高雄廠大事，許多王家成員都出席力挺，在公開場合留影，包括台塑總裁王文...
13日是台塑高雄廠大事，許多王家成員都出席力挺，在公開場合留影，包括台塑總裁王文淵（第一排左二）、「台塑三娘」李寶珠（第一排右一）、宏達電董事長王雪紅（第二排右四）、台塑集團副總裁王瑞華等。記者高詩琴／攝影
分享

中鋼台塑集團綠建築

相關新聞

裕元：未發寶勝獲利預警

2018-04-14 01:28

高港上半年貨櫃量拚成長

2018-04-14 01:17

雲朗旗下品花苑 將熄燈

2018-04-14 01:28

3坪辦公室 看見王永慶雄心

2018-04-14 01:28

寶勝私有化案 不排除捲土重來

2018-04-14 01:28

現代續租高港 擬擴大投資

2018-04-14 01:17

長榮航祭優惠 衝北美線

2018-04-14 00:01

這些豪宅超有fu 下重本請香奈兒創意總監操刀

2018-04-13 21:31

歌林新款三合一18吋涼風扇上市

2018-04-13 21:10

房市何時復甦？長虹李文造：要看這個關鍵指標

2018-04-13 20:49

百家農產伴手禮、設備 台中展出到15日

2018-04-13 14:47

投顧：水泥產業4月價格有望持穩向上

2018-04-13 11:14

北市還是心頭好？每3人上網找房 有1人看北市屋

2018-04-13 09:18

商用地產起風了？領先指標顯示投資信心回升

2018-04-13 09:01

律師看時事／公司治理人員 要有獨立性

2018-04-13 05:12

智慧經營／李耀銘…打穩三地基 衝高獲利

2018-04-13 05:12

智慧經營／帶員工運動 工作效率大增

2018-04-13 05:12

管理前哨站／腦筋全迴轉的企業談判術

2018-04-13 05:12

國賓飯店轉攻餐飲 分散風險

2018-04-13 01:25

不到1.5天開一家 旅館業浮現三警訊

2018-04-13 01:25

煞不住！台灣 去年平均不到1.5天開一家旅館

2018-04-13 00:33

創業之星／物聯網…今年大熱門

2018-04-13 00:31

創業之星十大新秀 13日揭曉

2018-04-13 00:30

越南電商龍頭Tiki 全球首站台灣

2018-04-13 00:23

食品．包裝暨印刷設備展 免費參觀

2018-04-13 00:22

誠品調體質 高雄下月再關一店

2018-04-13 00:15

誠品推新網站 瞄準文青市場

2018-04-13 00:15

離岸風機遴選 比含台成分

2018-04-13 00:15

光陽與Gogoro互踩地盤 骨子裡要的根本不同

2018-04-09 11:12

賣米也玩客製化 三好米營收逆勢創新高

2018-04-09 11:10

中租成長優預期 外資目標價上看125元

2018-03-19 10:19

財產贈與受贈人男多於女 年紀愈小落差愈大

2018-03-09 06:04

房市風向球北台2月連3藍 建商代銷心寒

2018-03-08 12:35

中美貿易戰開打 王文淵：好處沒有，壞處多多少少

2018-04-13 18:41

台塑總裁王文淵今捐公園給高雄 王雪紅同台力挺

2018-04-13 16:45

全國唯一獲歐盟EN認證 其禾電梯揪安心

2018-04-09 10:00
看更多

熱門文章

醫療險取消復效等待期不給緩衝期 壽險市場人仰馬翻

2018-04-13 12:04

MIT自駕車等級第幾？記者實測3趟 天氣熱電腦會秀逗

2018-04-13 11:00

藍委憂離岸風電成外資肥羊 經部：價格會下降

2018-04-13 16:08

通霄電廠跳機！備轉跌到4％ 橘燈再亮

2018-04-13 12:50

台塑總裁王文淵今捐公園給高雄 王雪紅同台力挺

2018-04-13 16:45

政院推節電 張景森：擬對工業用電大戶祭獎懲機制

2018-04-13 13:10

北市還是心頭好？每3人上網找房 有1人看北市屋

2018-04-13 09:18

台塑捐資捐地 高雄設王創辦人昆仲公園

2018-04-13 13:11

瑞銀：若爆發全面貿易戰 估亞太貨幣重貶5％日圓升8％

2018-04-13 15:01

投顧：美企業獲利成長強勁 Q1料維持雙位數增長

2018-04-13 08:30

經濟解析／全球匯市海波浪 都是川普惹禍？

2018-04-13 17:07

台幣午盤放量重貶9分至29.35元 金狗年來新低

2018-04-13 12:37

房市谷底翻身？長虹李文造：個案表現為主

2018-04-13 15:22

青安貸款核貸金額破兆 近26萬戶受惠

2018-04-13 06:55

中美貿易戰開打 王文淵：好處沒有，壞處多多少少

2018-04-13 18:41

新台幣昨日爆量走貶 今早貶破29.30

2018-04-13 10:02

商用地產起風了？領先指標顯示投資信心回升

2018-04-13 09:01

新案帝璽公開 長虹李文造：盼成建築界春暖花開領頭羊

2018-04-13 12:28

律師看時事／公司治理人員 要有獨立性

2018-04-13 05:12

今年前3月稅收高達3712億 創歷年同期新高

2018-04-13 16:51

黃明端談阿里投資大潤發：不會離開 有十幾項目對接

2018-04-13 16:19

回傳三個月行車紀錄 才可享車險保費優惠

2018-04-13 14:44

立院三讀 當沖降稅延至110年底

2018-04-13 14:55

用電三創今年新高 連三天供電亮橘燈

2018-04-13 12:50

台幣午盤收29.35元 創2個月新低

2018-04-13 14:44

政策力挺獨角獸 MSCI中國展望佳

2018-04-13 08:35

房市何時復甦？長虹李文造：要看這個關鍵指標

2018-04-13 20:49

對中小企業放款表現佳 金管會獎勵10多家國銀

2018-04-13 21:48

國際資金多流入歐亞 多重資產配置完美掌握

2018-04-13 08:38

新台幣連3貶 貶4.2分收29.302元

2018-04-13 16:20

歌林新款三合一18吋涼風扇上市

2018-04-13 21:10

搶搭美國升息財 銀行推2.58％美元優利定存

2018-04-13 10:09

智慧經營／李耀銘…打穩三地基 衝高獲利

2018-04-13 05:12

乖駕駛 保UBI車險省保費

2018-04-13 14:44

這些豪宅超有fu 下重本請香奈兒創意總監操刀

2018-04-13 21:31

天災無法領薪 勞保加強照顧

2018-04-13 14:24

管理前哨站／腦筋全迴轉的企業談判術

2018-04-13 05:12

智慧經營／帶員工運動 工作效率大增

2018-04-13 05:12

投顧：水泥產業4月價格有望持穩向上

2018-04-13 11:14

台北美國商會 強烈支持美國重返TPP

2018-04-13 14:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top