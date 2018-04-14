台塑攜中鋼攻東協 合作更緊密

2018-04-14 01:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ／高雄報導



中鋼董事長翁朝棟、台塑集團總裁王文淵昨（13）日相見歡，雙方除對中鋼總部綠建築打造進行交流，預期隨越鋼第二座年產350萬公噸的高爐在5月點火、投產，彼此合作關係將會更緊密，以擴大布局東協市場。

台塑集團總裁王文淵昨日是藉著南下高雄主持王永慶王永在昆仲公園永續營運暨捐贈典禮的機會，應中鋼董事長翁朝棟之邀，赴中鋼總部拜會。翁朝棟親率總經理林弘男、執行副總王錫欽等主管接待；除安排觀看興建大樓過程和綠建築等相關影片外，並實際參觀大樓各項設施。

翁朝棟轉述說，中鋼總部大樓是由知名建築師姚仁喜所設計，而台塑新的總部也由他一手規劃設計，雙方特別在綠建築打造多面向交流；而王總裁同時感謝中鋼在越鋼投資設廠的協助。

針對越鋼第二座高爐將於5月點火，中鋼並指出，先前入股越鋼時，雙方簽訂供貨合約，擁有每年可向其取得包括半成品鋼胚和成品熱軋、棒線等合計200萬公噸額度的權利。

以先前該公司3號高爐自去年10月初停爐、展開為期150天的大修工程為例，即由越鋼供應10萬公噸鋼胚，以維持軋延等生產線正常運作。未來越鋼第二座高爐點火後，彼此合作將更為緊密，轉投資的中鋼住友越南廠、中鋼彥馬鋼廠和中鋼印度廠均可直接或間接進貨，擴大布局東協市場。