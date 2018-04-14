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寶勝私有化案 不排除捲土重來

2018-04-14 01:28經濟日報 記者宋健生／台中報導

寶成集團不放棄推動旗下子公司寶勝私有化，近期針對投下反對票的小股東，已積極展開接觸與溝通，希望爭取支持，寶成集團高層昨（13）日坦言，不排除一年後捲土重來。

寶勝日前召開股東特別大會，討論通過寶勝私有化案，但法院會議少數無利害關係股東，持反對意見者卻超過10%上限，全案最後遭否決失效。

依香港規定，此案一年內不得再提出申請。

對於寶勝私有化，遭到少數股東投下反對票的原因，業界盛傳，寶成原計畫讓寶勝自香港聯交所下市後，隨後在上海A股掛牌上市；然而部分股東認為寶成以低於當初掛牌價現金收購，讓他們認賠退場，心有不甘。

業界不諱言，以目前上海A股的表現來看，具有電商及大陸市場通路的公司，在A股多有不錯的表現；尤其寶勝的市場通路都在大陸，一旦重新掛牌上市，股價可望有更亮眼的表現。

「寶勝要先下市，才有重新上市的可能」業者說，寶勝近幾年積極推動通路轉型，成效逐漸顯現，股價卻一路疲軟，為了永續經營，寶勝轉往上海A股掛牌，將是必走的路。

寶勝目前在中國大陸擁有9,200多家據點，今年除持續拓點，集團也積極朝休閒通路轉型，目前已在瀋陽、北京及哈爾濱陸續開出三間「勝道健身」運動健身俱樂部，後續還有展店計畫。

股東A股寶成

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