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裕元：未發寶勝獲利預警

2018-04-14 01:28經濟日報 記者宋健生林宸誼、編譯林奕榮／綜合報導

寶成在香港掛牌上市的重要子公司裕元與寶勝，近期股價表現疲軟，裕元昨（13）日股價...
寶成在香港掛牌上市的重要子公司裕元與寶勝，近期股價表現疲軟，裕元昨（13）日股價在盤中一度重挫16%，寫下該公司史上最大跌幅。 報系資料照
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寶成集團推動旗下公司寶勝私有化案告吹後，寶成在香港掛牌上市的重要子公司裕元與寶勝，近期股價表現疲軟，裕元昨（13）日股價在盤中一度重挫16%，寫下該公司史上最大跌幅。

裕元股價重挫，彭博行業研究分析師林凱瑟（Catherine Lim，音譯）表示，這是因為裕元對子公司寶勝國際的營業利益率發出預警。

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對此，裕元與寶勝昨天同步發布澄清公告，對於有報導指裕元管理層曾在電話會議上警告分析員，指寶勝的營業益利率可能較上一年度下跌一半，公司澄清並無作出任何有關陳述或警告，也沒有向分析師提供公司淨益利的任何預測。

寶勝董事長吳邦治強調，寶勝在中國大陸市場的通路布局持續擴大，獲利表現穩健。

寶勝由裕元零售事業獨立分拆上市，目前寶成持股49.99%的子公司裕元，持有寶勝62.38%股權，因此寶成透過裕元間接持有寶勝31.18%股權。

裕元昨天股價在盤中一度重挫16%，但尾盤時跌幅收斂，以24.5元、下跌13.72%作收；彭博資訊報導，林凱瑟在研究報告中引述管理階層與分析師的會議討論指出，裕元集團警告寶勝國際的營業利益率可能降至去年水準的一半，裕元的盈利能力將受損，因為寶勝在開設更大商店和建立新的多元化體育服務平台方面，會產生更多開支。裕元和寶勝是本周恒生綜合指數表現最差的兩支成分股，分別下跌22%和35%，寶勝昨天下跌5.76%、以1.31元作收。

寶成今年1月向子公司寶勝提出私有化建議，總交易金額逾410億元。不過，全案卻因寶勝法院會議遭小股東否決而胎死腹中。

吳邦治強調，寶勝原本就是寶成集團的子公司，私有化案失效，並不影響集團加速推動寶勝在中國大陸市場的布局。面對中國大陸運動用品市場削價競爭，加上電商興起，市場假貨充斥，寶勝經過近幾年體質調整，不但轉虧為盈，也積極朝附加價值更高的運動休閒通路轉型。

寶勝去年營收為人民幣188.33億元、年增15.9%，營業淨利也逐年增長。

經濟日報提供
經濟日報提供
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