BDI反攻號角響 台航、中航揚帆

2018-04-13 22:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



清明連假結束後，廠商陸續復工，散裝航運市場重啟熱絡，帶動「波羅的海綜合指數」（BDI）連漲三個交易日，朝收復千點大關邁進。

觀察首季上市櫃散裝業者營收，多數年增率都在一成以上，包括中航、台航、慧洋、裕民、四維航等，反映散裝航運市況增溫，業者普遍認為第2季市況依然保持平穩。

航運業者表示，今年散裝航運市況持續轉好，供需保持健康狀態。據全球最大船舶經紀商Clarkson統計，今年預

計交付船舶總噸位數為2,910萬噸，為近年新低，運力供給有限；反映需求的貨物運送量今年預計成長3.5%，雖低於去年的3.9%，但高於前年的3%，仍維持高檔。

清明連假期間因大中華區工廠休息，海運市場清淡，使反映運價的BDI指數跌破千點。隨假期結束工廠陸續開工，海運市場重啟熱絡，BDI指數自10日連漲三個交易日，12日報993點，收復千點氣勢旺盛。

另據一份近期出具的投顧報告，看好台航、中航股價有上漲空間，建議投資人可逢低布局。

台航首季營收7.97億元，年增23.14%。台航船隊以6萬噸船型為主，包含六艘Panamax、二艘Karsarmax、12艘Handymax，船均簽有期租，沒有現貨船。台航今（13）日收在16.2元，漲0.15元。

據了解，台航部分租船合約附有租金隨運價連動的條款，可隨時反映當前散裝航運市場的熱絡，加上部分船換約後租金調漲，因此首季繳出佳績。

中航首季營收8.5億元，年增9.67%，其船隊規模為10艘15萬噸以上海岬型乾散貨船，今年第1季有三艘船換約，租金都有上調，帶動營收走揚。

至於積極改善財務體質的四維航，亦繳出首季營收9.44億元、年增14.76%的成績。除受惠市況轉熱，四維航自去年第3季起租船陸續換約，租金平均上漲二至三成。

四維航總經理周英朗強調，市場若能持續升溫，四維航改善財務體質的腳步便會更快。