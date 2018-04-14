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長榮航祭優惠 衝北美線

2018-04-14 00:01經濟日報 記者韓化宇／台北報導

長期深耕北美航線的長榮航（2618）昨（13）日宣布與美國職業籃球NBA合作，在5月23日前買搭乘前往北美的機票，有機會抽中二張豪華經濟艙機票及二張NBA冠軍賽門票。

值得注意的是，NBA總決賽門票票價動輒數萬、甚至數十萬美元，長榮航這次大手筆祭出價格昂貴的NBA冠軍賽門票，還升等為豪華經濟艙，分析師認為，北美向來是長榮航的主力市場，加上NBA是國人熱愛的運動賽事，這項優惠策略，有望刺激北美機票銷量提升。

根據長榮航法說會資料，去年客運營收中，美洲市場占比高達39%，今年有望突破四成，又以北美線為最主要航線及營收來源。

長榮航3月營收152億元，年增14.2%；第1季營收428.8億元，年增12.65%。法人預計客、貨運單位收益好轉、且航太、空廚高雙位數增長，預估今年營收成長12%來到1,836.7億元，續創歷史高峰。長榮航昨日收在15.35元、上漲0.05元。

近年國人開始將觀賞運動賽事與旅遊結合，美國職籃NBA更是民眾安排運動觀光的重點賽事，長榮航空飛往北美八個航點當中，就有六個航點擁有自己的NBA球隊。本次抽獎活動除5月23日抽出兩人成行的豪華經濟艙及NBA冠軍賽門票套裝行程一組，11月30日前買搭乘北美的機票，有機會抽中「NBA 2018-2019球季耶誕大賽門票」獎項。

除了攜手NBA，長榮航也在美國大型賽事密集透放廣告，爭取美國商務客搭乘長榮，轉機至東南亞市場的客群，包括在美國職棒大聯盟休士頓太空人隊主場放置廣告。

長榮航空發言人柯金成表示，長榮航空推廣體育賽事一向不遺餘力，長年贊助羽球、網球及高爾夫球的台灣國際球星，藉以鼓勵運動風氣。此次與NBA合作，相信能讓民眾更加關心籃球賽事，掀起籃球的運動潮流。

長榮航空NBA營收

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