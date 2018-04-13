房市何時復甦？長虹李文造：要看這個關鍵指標

2018-04-13 20:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美玲 ╱即時報導



長虹、宏盛建設聯手打造的「帝璽」今（13）日正式公開，長虹建設董事長李文造表示，這波房市向下修正至今，已見到底部，不過底部要走多久，關鍵指標要看買賣移轉棟數，如果交易量逾30萬棟，市場才算復甦，否則谷底的房市就是個案表現，地段、價格、規劃都對了，建案才會熱賣。

李文造指出，雖然最近房地產市場有嗅到谷底翻身的味道，不過在他看來，這波房市向下修正至今，雖然已見到底部，不過市況還沒有達到真正復甦的程度。至於谷底會走多久，沒有人知道，要檢視房市是否復甦，關鍵指標就是買賣移轉棟數，整體交易量達到30萬戶以上，市場才算復甦。

李文造強調，在谷底的市場，房市就是個案表現，認為接下來建案要賣得好，具備優質地段、合宜規劃、合理價格三大條件才有機會熱銷。

宏盛建設董事長林新欽表示，以宏盛、長虹建設攜手合作的「帝璽」預售新案來說，位於台北市市中心長春路、建國北路口附近，且基地完整方正，又鄰近南京東路、松江路金融機能，地段相當優越。