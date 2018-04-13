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投顧：水泥產業4月價格有望持穩向上

2018-04-13 11:14經濟日報 記者楊雅婷╱即時報導

圖為福州台泥水泥廠。 聯合報系資料照
圖為福州台泥水泥廠。 聯合報系資料照
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觀察水泥產業後勢，大陸復工陸續啟動給予價格支撐，目前下游需求多數恢復正常，4月價格有望延續向上趨勢。永豐金投顧看好全年均價仍將高於2017年，看好台泥（1101）、亞泥（1102）後續表現。

大陸水泥價格表現中，目前各地區水泥價格除東北地區一次性大幅上調價格外，華北、西南與西北皆呈現小幅上漲態勢，價格承壓部分為華東區域受降雨影響需求，中南地區環保壓力較大導致工程需求受限。

目前下游需求多數恢復正常，水泥與熟料庫存維持低檔，4月價格有望延續向上趨勢。

預期2018年在房地產投資增速趨緩，基礎建設投資可望維持下，全年需求量應可維持或小幅下滑，產能則較無新增，錯峰生產將延續，價格目前均價仍高於去年同期約30％，預 期全年均價仍將高於2017年，台泥及亞泥受惠產業轉佳獲利應可持續成長。

大陸截至4月9日水泥價格指數134.12點，較上月同期增加1.2％，較去年同期上漲26％，目前各區域價格與上月同期相較，東北地區一次性調價上漲19％，華北、中南與西北地區分別上漲5％、2％與7％， 華東與中南則相對下滑2％與1％，預期隨清明假期結束與天氣好轉後，同時庫存數據顯示仍處於52％的低位，4月價格有望延續回升態勢。

觀察水泥主要成本，秦皇島動力煤最新報價每公噸595元人民幣，較上周下滑3％，較去年同期下滑13％，同時中國發改委推出煤炭限價令，對於港口、煤炭、電力企業作出銷售、採購不允許超過每公噸750元人民幣的指令，將有利水泥業者降低生產成本。 

台泥亞泥

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