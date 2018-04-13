煞不住！台灣 去年平均不到1.5天開一家旅館

2018-04-13 00:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃冠穎 ╱即時報導



國內旅館增加速度在過去兩年攀上高峰，平均不到1天半就開出一家新旅館，相較來台旅客僅微幅成長，旅館產業對此憂心忡忡，建議政府應設法調控。

根據交通部觀光局統計，國內旅館家數在2008年有3,259家，隔年受到金融海嘯影響，減少到3,199家，年減1.84%，2010年再衰退1.53%，跌到谷底的3,150家。

隨著景氣回溫，以及陸客來台利多，旅館業者在政府鼓勵之下加速拓點，2015年激增3.41%，平均每三天開出一家旅館，達3,422家，翌年增速再翻倍至8.18%，一年之間增加280家旅館，衝上3,702家。

即使去年有陸客衰退議題攪局，興建中的旅館卻收不了手，硬著頭皮衝鋒，利用新硬體優勢搶攻市場大餅，帶動全年增加7.48%，達3,979家的歷史高點。

台北市旅館公會理事長劉季強表示，觀光業的問題不如外界想像，並非價錢太貴或服務太差，而是市場已經供過於求，來客數遠不如客房的增加速度所致。

觀光產業遇到的另一個嚴峻考驗，並非陸客衰退，而是來台商務客的持續降低，2008年商務客尚有88.1萬人次，占比高達22.92%，到了2017年只剩下74.4萬人次，占比降到6.93%。

高消費的商務客衰退，無論對國際觀光飯店或一般旅館，都是一大挑戰，自由行或團體客在預算受限的狀況下，加上旅館供應量大增，導致房價殺聲漫天。

在版圖變化的背後，也代表市場的轉變，面對小型特色旅店的崛起，傳統商務型大型飯店提高餐飲比例求生，早已是業界的趨勢。