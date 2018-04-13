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智慧經營／帶員工運動 工作效率大增

2018-04-13 05:12經濟日報 張義宮

廣隆光電董事長李耀銘重視健康管理，本身也養生有方。他提倡員工及眷屬登山健行，除了聯絡感情之外，也能鍛鍊出職場打拚的好體能。

年近80歲的李耀銘身體相當硬朗，他早上起來先在床上熱身，平日喜歡快走，強調要活就要動；有客人來拜訪時，他會熱情地自己動手泡咖啡、泡茶招待客人，不假他人之手。他樂觀的個性更讓人如沐春風，談話間總是笑聲不斷。

酷愛高爾夫球的他體力及耐力俱佳，成績也維持在80多桿的近職業水準，前年3月及去年4月，他更在南峰高爾夫球場第七洞130碼的長距離中，二度打出一桿進洞。

除了高爾夫運動，李耀銘經常在附近的小山做一個半小時的健走，鼓勵同仁及眷屬利用每月一次的公司健行活動鍛鍊身體。他說，一開始要一個半小時的行程，員工參加幾回之後，都可以在1小時10分就完成，顯示體力愈來愈好了。

公司舉辦健行活動時會幫員工準備早餐，為號召更多人參與，每次都有12份的600元摸獎。但他認為12份太少了，加碼到20份，讓爬山的人有吃有喝也有獎，員工及眷屬都很高興。

李耀銘說，沒有運動之前，很多業務人員每周一朝會時會打瞌睡，經過推動爬山健行活動之後，個個體力大增，工作效率提升之餘，邀請家人同步參與也添增親情互動。

高爾夫健走

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