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智慧經營／李耀銘…打穩三地基 衝高獲利

2018-04-13 05:12經濟日報 張義宮

廣隆光電董事長李耀銘勉勵員工要「將心比心」，自己喜歡的產品才能交給客戶。 記者張...
廣隆光電董事長李耀銘勉勵員工要「將心比心」，自己喜歡的產品才能交給客戶。 記者張義宮／攝影
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廣隆光電董事長李耀銘管理訣竅是「品質是訂單來源、效率是獲利來源。」他認為，關鍵在於員工有著「做自己公司工作」的心態，加上穩定的客源、品質控制好；做好這三基礎，獲利就在那裡。

上下齊心 員工是股東

李耀銘說：「員工到廣隆上班感到有面子，公司也回報高額獎金來激勵士氣，帶動員工在工作上很起勁。」他常勉勵員工要「將心比心」，產品不是做出來就算數，而是一定要自己滿意才交貨。

「員工都是股東，公司是大家的，來上班不是來打工，而是為了自己的公司在打拚，我作董事長的，股份比員工多一些，只有大小股之分，基本上，都是在替公司盡心盡力，做同一樣的事，賺錢就大家分。」李耀銘說，有這樣的認知，員工上班的心情就不一樣，工作的動能、動力也就會提高。

創造利潤、造福員工是李耀銘的營運願景。三年前董事會決議發行限制型股票200張給中高階幹部，讓幹部都能持股，成為公司的一份子來共同經營。

廣隆是小而美的企業，卻是獲利的優等生，資本額8.18億元，近年都締造逾70億元的營收，財務表現傑出，員工達3,000多人。2016年寫下每股純益（EPS）11.31元新高，去年每股純益11.04元，連續二年都達到10元以上的佳績，股價站穩百元俱樂部成員。

2017年的銷貨比率中，OEM占比61%，廣隆自有品牌「LONG」占比39%，其中供應UPS占達七成最高，電動代步車用電池及機車啟動用電池各約一成，汽車啟動用電池占3%，打入全球頂尖UPS品牌，及日系機車用電池的供應鏈。客戶及市場均採分散策略。

跨國分工 品質獲肯定

從事電池產業20餘年的李耀銘，將廣隆打造成越南第一大外資鉛酸蓄電池廠，品質好、交期穩定，價格有競爭力，服務也獲得客戶的肯定，以南投為營運中心，越南為生產據點形成良好的跨國分工。

廣隆生產基地的越南濱瀝廠、德和廠均十分重視環保。近年越南廠約每二年增加一棟3000多坪的廠房，為了長遠規劃，工廠重視採用環保設備，廢水都達到排放標準。

比如鉛會有汙染的問題，工廠內設集塵設施，地板鋪設環氧樹脂，防止酸液滲透至地下；廢氣也達到標準才排放出去。因此，工廠就沒有重金屬的危害，成為乾淨的工廠，兼顧環保與業績成長。

二代接棒 管理上軌道

因應第二代接棒，廣隆已做好交棒的準備，由大兒子李瑞勳擔任總經理，營運以總經理為主，分工機制建立得很好。李耀銘強調，廣隆是上市公司，需要有能力的幹部一起承擔，共同發揮最大潛力，才能永續經營。

李耀銘說，自己擔任董事長只管大原則、決策，執行部分由總經理負責。他的原則是「業績報表呈上來符合要求就好，對年輕一輩不要抓得太緊，管得太多」。

目前李瑞勳有一半時間在越南，管理生產營運，一半時間在台灣總部坐鎮，從英國留學一畢業，就安排他去越南賣機車用電池，現在李瑞勳已能將兩邊運作、管理機制做得很上軌道。

廣隆越南

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