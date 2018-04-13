親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
收益成長專區
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
定期定額123

律師看時事／公司治理人員 要有獨立性

2018-04-13 05:12經濟日報 ▉林瑞彬

金管會於上月27日舉行了「新版公司治理藍圖（2018~2020）」規劃說明會，其中非常引起各界矚目的制度之一在於「公司治理人員」之引進。

依據金管會的計畫，自2019年開始，實收資本額在100億以上的上市櫃公司與銀行、保險及證券業等將優先適用公司治理人員的規定，其理由為基於前述金融產業的獨特性與資本額在100億以上公司，對於公司治理的需求應該高於其他產業，故更有設置的必要性。

而就實收資本額達20億以上未滿100億的非屬金融業上市櫃公司，則自2021年實施強制設置公司治理人員。

金管會在公司法正式對公司治理人員完成修法前，制定前開公司治理藍圖，宣示了公司治理人員在上述產業將逐步強制設置，期待能對公司治理需求較高的產業先行上路，顯現金管會認為，公司治理人員的設置，會更強化公司治理，也使上市櫃公司及金融業的企業透明度、法令遵循等目標達成有更大的助益。

惟依照現行上市上櫃公司治理實務守則第3條之1規定，公司治理人員主要職責在於提供董事、監察人執行業務所須資料、與經營公司有關的最新法規發展，以協助董事、監察人遵循法令。

自定義上觀之，其與法遵人員似會產生權責不清的困擾，在一般金融業的法令遵循制度設計上，法遵與稽核分別擔任第二道、第三道法令遵循防線的角色，而公司治理人員在工作上主要是協助董事會層級，是否是屬於第四道防線？

因此在制度設計上，此等人員與既有法令遵循三道防線的權限劃分皆仍待釐清。

因此，公司治理人員應著重在整體公司的制度設計，確保公司治理的管理措施保持效率與彈性，以與原本的法遵、內控不同，另有跨部門整合協調的功能。換言之，此等人員應該站在更高的角度，自整體公司治理觀點協助董事經營管理，而非僅為法遵內控的一部分，因此該等人員亦應具備設計制度與規劃的能力，而非僅單純的執行既定的專案計畫。

另就公司高風險業務的管控甚至是疑似舞弊案件的調查，公司治理人員應如何協助董事有效發揮職能，亦應是社會所期待的。

故未來金管會所發布關於公司治理人員的規範，宜對公司治理人員所擔任的角色、職責、權限等有更加明確的界定、釐清，如此，設置公司治理人員應較易使企業主能認同，也就是金管會如能跟社會大眾說明，強制設置此職位確有機會避免公司發生其所不願意看到的風險，應較能順利推動此制度。

雖說目前討論此一制度的成效尚言之過早，但此制度是否成功的關鍵因素，將會在於該治理人員是否具有相當之「獨立性」，依目前金管會規劃，此等人員之設置必須具備律師、會計師或是金融業法務、財務或股務達三年以上的條件，且職級須達經理人層級，一定職級的要求主要考量在於欲落實公司治理，須賦予此類人員較高位階方有較強的自主權，另外因公司治理之高度專業性，故宜由律師、會計師等具專業人士擔任會是比較妥適的選擇。

最重要的關鍵在於該等人員是否具有「實質」的獨立性，畢竟無論職級再高，若治理人員實際上完全聽命於管理階層，此制度實施意義也不大。

（作者是德勤商務法律事務所主持律師）

金管會

相關新聞

智慧經營／李耀銘…打穩三地基 衝高獲利

2018-04-13 05:12

智慧經營／帶員工運動 工作效率大增

2018-04-13 05:12

管理前哨站／腦筋全迴轉的企業談判術

2018-04-13 05:12

國賓飯店轉攻餐飲 分散風險

2018-04-13 01:25

不到1.5天開一家 旅館業浮現三警訊

2018-04-13 01:25

煞不住！台灣 去年平均不到1.5天開一家旅館

2018-04-13 00:33

創業之星／物聯網…今年大熱門

2018-04-13 00:31

創業之星十大新秀 13日揭曉

2018-04-13 00:30

越南電商龍頭Tiki 全球首站台灣

2018-04-13 00:23

食品．包裝暨印刷設備展 免費參觀

2018-04-13 00:22

誠品調體質 高雄下月再關一店

2018-04-13 00:15

推新網站 瞄準文青市場

2018-04-13 00:15

離岸風機遴選 比含台成分

2018-04-13 00:15

國賓飯店拚餐飲 董座：今年目標7成占比

2018-04-12 17:59

台灣之星首季成長強 加值服務扮引擎

2018-04-12 14:11

3G升級4G 通傳會：災防告警系統不受影響

2018-04-12 13:56

北台灣首季推案終止連4跌 讓利風仍盛

2018-04-12 13:47

協商破局 佳福桿娣持續罷工

2018-04-12 13:46

新型旅宿正夯 傳統飯店面臨挑戰

2018-04-12 13:22

燦坤會員特典開跑 看好Q2家電業績增2成

2018-04-12 13:15

中菲行系統導入Web 3.0雲端架構 服務客戶升級

2018-04-12 11:42

上網賣屋放這種照片 網友：屋主自我放棄了嗎？

2018-04-12 11:36

輕軌題材退燒好快...基隆首季推案降冰點

2018-04-12 10:41

第一棟具愛馬仕血統飯店宅 樣品屋公開

2018-04-12 09:37

光陽與Gogoro互踩地盤 骨子裡要的根本不同

2018-04-09 11:12

賣米也玩客製化 三好米營收逆勢創新高

2018-04-09 11:10

中租成長優預期 外資目標價上看125元

2018-03-19 10:19

財產贈與受贈人男多於女 年紀愈小落差愈大

2018-03-09 06:04

房市風向球北台2月連3藍 建商代銷心寒

2018-03-08 12:35

全國唯一獲歐盟EN認證 其禾電梯揪安心

2018-04-09 10:00
看更多

熱門文章

上網賣屋放這種照片 網友：屋主自我放棄了嗎？

2018-04-12 11:36

六福皇宮熄燈 「台北華爾街」崩壞的冰山一角

2018-04-12 19:52

所得稅新制 掌握4關鍵讓你省很大

2018-04-12 16:45

企業人資主管：缺這兩個能力 一流學府畢業也不敢用

2018-04-12 09:00

大通證將停發？賴正鎰：沒聽說、但飯店確實災情慘重

2018-04-12 12:15

大波動年代來臨 聚焦收益成長多重資產

2018-04-12 09:00

輕軌題材退燒好快...基隆首季推案降冰點

2018-04-12 10:41

解決缺地！ 工業區立體化上路 樓板面積增45萬坪

2018-04-12 12:49

董監改選大戰台新金提滿7席 管國霖是獨董候選人之一

2018-04-12 21:07

橘燈再亮 今天用電量高達3064萬瓩創下今年新高

2018-04-12 18:57

羅瑋：5、6月時全球金融市場可能出現較大波動

2018-04-12 09:08

仁寶轉型 搶攻百億寵物商機

2018-04-12 14:46

國賓董座許育瑞：飯店不能只靠觀光客

2018-04-12 16:02

暗黑惡火中的救命光！工研院獲得愛迪生銀獎

2018-04-12 17:49

投顧：通膨溫和 Fed將延續緩升息政策模式

2018-04-12 10:15

煞不住！台灣 去年平均不到1.5天開一家旅館

2018-04-13 00:33

報稅季即將到來 新規定看你的級距變多少？

2018-04-12 14:46

第一棟具愛馬仕血統飯店宅 樣品屋公開

2018-04-12 09:37

台幣午盤爆量9.13億美元 貶值4.8分

2018-04-12 12:24

產創條例修法初審通過 員工取得獎酬股票擇低課稅

2018-04-12 11:43

觀察站／五哥搶進醫療 著眼高毛利

2018-04-12 14:46

ADAS錢景可期 台廠供應鏈浮出檯面

2018-04-12 13:51

環球晶圓：2020年接單快滿 矽晶圓價看漲

2018-04-12 17:14

工研院新任院長劉文雄 16日佈達

2018-04-12 16:49

新型旅宿正夯 傳統飯店面臨挑戰

2018-04-12 13:22

中國老虎證券未經核准在台營業 金管會移送檢調

2018-04-12 20:25

想投資卻沒錢沒時間？國泰證券推薦2工具

2018-04-12 12:05

台新金改選提足7席董事 管國霖選獨董

2018-04-12 22:34

2月總薪資平均8萬6832元 發放年終獎金影響

2018-04-12 18:09

反駁新南向挫敗連連 政院：銀行業積極布點有明顯成效

2018-04-12 14:36

高雄市經發局長曾文生接任經濟部政次 19日上任

2018-04-12 20:55

新台幣連2貶創1個月低 近3個月最大量

2018-04-12 20:12

PC出貨量連跌14季 雙A吊車尾

2018-04-12 14:42

渣打銀推優存 美元2.58% 台幣1.2%

2018-04-12 17:23

景氣復甦 年終獎金6.8萬為20年來次高

2018-04-12 19:39

別只貪圖定期壽險保費低 缺這兩項保障不足

2018-04-12 11:53

中東地緣風險升 新台幣10時後由升轉貶

2018-04-12 10:39

OTT時代來臨 童子賢：中小型內容創作者機會大

2018-04-12 21:08

童子賢看美中貿易戰：不如關心匯率和技術

2018-04-12 14:34

北台推案吹暖風 中止連四年衰退

2018-04-12 14:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top