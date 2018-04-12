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燦坤會招啟動促銷戰 看好季節性產品增二成

2018-04-12 21:13經濟日報 記者張義宮╱即時報導

3C通路燦坤（2430）啟動春季會招的促銷大戰13日起跑，看好季節性產品的冷氣、冰箱、洗衣機、空氣清淨機等帶動熱賣可期，季節性產品將有二成的增長可期。

燦坤協理林彩莉12日表示，近日來氣溫達30度，促使季節性商品最重要的冷氣銷售提前開跑，包括冰箱、洗衣機、電扇、空氣清淨機，接著有梅雨的除濕機等商品，都是季節性的主力。此外，夏季電費調高，消費者提高對節能省電的一級變頻冷氣、冰箱、省水標章洗衣機的特別青睞，均是有助業績上升的動能。

燦坤營運總經理張岳龍指出，PM2.5的議題受到關注，空氣清淨機第1季燦坤賣出的總量達1.5萬台，是去年銷售的總和；在冷暖變頻冷氣具有除濕、清淨功能，也成為消費者新購、換機的主力，第1季賣出的變頻冷暖機種也年增40%，看好這些商品後續的銷售力道。

燦坤會招強力商品有iPhone X 64G市價3.59萬元，現折2,000元，會員價只要3.39萬元，會員APP限定送市價7,290的歐樂B 3D智慧追蹤電動牙刷；明基BenQ 55型4K智慧藍光顯示器2.29萬元，送市價8950元的XBOX ONE S 500G主機。

燦坤第1季營收55.7億元，年增8.7 %。林彩莉說：「受惠春節在2月，去年則在1月，因而拉長消費者購買大小家電的日期，成為助益業績成長的主因，加上，第1季有寒流來襲，增加電暖器的銷售規模。」

燦坤會招強力商品有iPhone X 64G市價3.59萬元，現折2,000元，會...
燦坤會招強力商品有iPhone X 64G市價3.59萬元，現折2,000元，會員價只要3.39萬元，會員APP限定送市價7,290元的歐樂B 3D智慧追蹤電動牙刷。(記者張義宮／攝影)
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燦坤會招祭出明基BenQ 55型4K智慧藍光顯示器2.29萬元，送市價8950元...
燦坤會招祭出明基BenQ 55型4K智慧藍光顯示器2.29萬元，送市價8950元的XBOX ONE S 500G主機。記者張義宮／攝影
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