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太陽公主郵輪暑期報到 主攻親子旅遊

2018-04-12 21:12經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

全球最大嘉年華遊輪集團領導品牌「公主遊輪」，今年7至9月暑期將安排最適合親子出遊的「太陽公主號」首次來台展開航程，不僅可搭船去沖繩玩水，船上還提供與Discovery獨家合作的兒童分齡育樂空間與活動，寓教於樂。

此外，所有客艙以甫獲最佳遊輪床墊的「奢享床墊」翻新，直接升級與旗艦遊輪同等享受，讓台灣旅客成為第一批體驗升級的貴客

公主遊輪統計指出，暑假航程以親子族群為最大宗，有高達50%的旅客為親子客群，其中又以亞洲旅客為主，孩童乘客的比例甚至高於暑假期間公主遊輪最熱門的阿拉斯加航線兩倍，顯見亞洲父母對於暑假安排家庭旅行的重視。

知名親子部落客村子裡的凱莉哥今（12）日表示，帶小朋友出外最擔心三件分別是：擔心小孩體力不支鬧脾氣、一家人行李準備繁重、行程預算控管不易。以體驗式教養聞名的親子作家Choyce為此建議親子旅行，不妨選擇遊輪旅遊，可以解決家長們的種種煩惱。

今年暑期來台服務的太陽公主號，提供跳島新玩法，精選台灣最愛的親子旅遊勝地「沖繩」，還有以碧藍海水及絕色海景著名的石垣島、宮古島，以及首次納入世界文化遺產候補地並素有「一生必體驗的自然絕景」美譽的奄美大島，搭公主遊輪就可一次體驗多樣海島風景。

2018年重點翻新的太陽公主號，大大提升孩童育教設施，與知名科學頻道 Discovery 合作 Discovery 探索營，提供不同年齡層孩童主題空間，包括兒童專屬（適合3-12歲）以及青少年專屬（適合13-17歲），讓孩子們可以一同玩樂一同學習，探索不同樂趣。

晚飯過後，全家人可以一起到公主劇院，感受精彩的原創歌舞秀，刺激藝術感官；也可以到露天甲板一邊享受夏夜海風，一邊於夜空下欣賞公主遊輪著名的星空露天電影院，所有電影不僅適合全家大小觀賞更搭配中文字幕，無需煩惱。

想體驗明星主廚柯提斯·史東的美食，不需飛到比佛利山莊，現在從基隆出發登上太陽公主號即可品嚐。公主遊輪全球行銷與北美業務資深副總裁何國定表示，柯提斯·史東用餐分享的理念與公主遊輪提倡共度美好旅程不謀而合，因此一起攜手擘畫全新的遊輪用餐氛圍，從菜單、酒單到餐具、玻璃杯的使用，都經過精心設計，希望讓所有賓客都感受到最高等的服務品質。

公主遊輪旗下的太陽公主號，將於今年暑假來台服務。公主遊輪／提供
公主遊輪旗下的太陽公主號，將於今年暑假來台服務。公主遊輪／提供
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明星主廚柯提斯·史東的美食，將在太陽公主號上為台灣旅客服務。公主遊輪／提供
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太陽公主號安排獲紐西蘭政府純天然認證標章的「紐芝蘭樂活冰淇淋」，無添加人工色素、...
太陽公主號安排獲紐西蘭政府純天然認證標章的「紐芝蘭樂活冰淇淋」，無添加人工色素、化學香料讓家長放心、小朋友吃得開心。公主遊輪／提供
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