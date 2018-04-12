六福皇宮熄燈 「台北華爾街」崩壞的冰山一角

2018-04-12 19:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃冠穎 ╱即時報導



台北威斯汀六福皇宮，年底將歇業。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

南京東路過去素有「台北華爾街」的美譽，台北威斯汀六福皇宮在年底即將熄燈，一家國際五星級觀光飯店退出市場，多少反映周遭商圈的興衰。

瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛表示，外商撤出台灣，以及企業移往信義計畫區，對台北華爾街的影響最大，直到現在還在持續流出，商辦空置率偏高，鋒芒已不如從前。

他說，光是台塑大樓都更案，就不知道有多少台塑、理律的員工會撤出，萬一鴻泰世紀金融中心未來有大型會計師事務所移出，對商圈就更傷。

他指出，指標性企業有朝向台北101、以及興建中的南山廣場導流的趨勢，南京商圈辦公人口就會繼續下滑，加上這區域屋齡較大，未來辦公室洗牌或降租機會高。

不過，黃舒衛也強調，未來若順利更新，可能會吸引一波回流，未來三、五年將會是調整的關鍵期。

長期來看，台北華爾街許多商辦改成豪宅，結構勢必產生改變。

攤開地圖，在商圈內有六福皇宮、兄弟飯店、台北文華東方、S HOTEL、西華等指標飯店，其中六福皇宮、兄弟飯店、西華在區域內經營超過十年，在觀光局登錄完整經營數據。

六福皇宮2017年平均房價6,128元，住房率67.75%，總營收13億元，與十年前相比，平均房價減少4%，住房率減少一個百分點，所幸餐飲收入大增29%，推升營收增加7.45%。

緊鄰復興南京站的兄弟飯店2017年平均房價3,455元，住房率59.58%，總營收7.5億元，與十年前相比，住房率大減11.8個百分點，換取房價增加22%，加上餐飲營收有9.7%的成長，總營收增加了6.59%。

位置稍偏的西華受到商圈變遷的影響最大，2017年平均房價4,624元，住房率65.5%，總營收7.76億元，與十年前相比，住房率微增0.64個百分點，平均房價衰退9%，總營收減少12%。

開幕不久的S HOTEL量子飯店2017年住房率58.36%，平均房價3,584元，總營收0.9億元，後續仍須觀察。