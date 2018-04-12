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商店街個人賣場首季成交額近120億 創新高

2018-04-12 19:52中央社 台北12日電

國內網購龍頭PChome集團旗下商店街個人賣場今年3月起二度調整運費補貼門檻，持續拉高商品成交金額（GMV），今天公布第1季成交金額近新台幣120億元，創單季新高。

商店街今天接受中央社記者採訪表示，個人賣場從今年3月起調整超商取貨免運費門檻，3月7日從0元調高到99元，4月1日再調高到199元，目前仍是市場上超商取貨免運費最低門檻；未來是否再調整，將視市場狀況決定。

商店街個人賣場先前最高單季商品成交金額是去年第4季創下，近110億元。

商店街總經理蘇芸表示，為了取得更大的市占，個人賣場去年以不到一年的時間，成為一個大規模、大價值的平台；2018年第1季的成交金額直逼120億元，超商取貨單月也超過1100萬件次，已是目前台灣行動電商的第一名，這對創業型的市場來說，是個令人振奮的好消息。

蘇芸坦言，商店街雖然因運費補貼策略造成虧損，但從投資的角度來看，這次投資也讓個人賣場成為一個大規模的平台，顯示這樣的投資結果相當成功。

為因應新加坡的蝦皮購物競爭，商店街去年砸大錢應戰，陸續推出運費補貼，致去年第4季每股虧損約27.6元，全年累計每股虧43.25元。

商店街個人賣場今年3月起二度調整運費補貼門檻，持續拉高商品成交金額（GMV），今...
商店街個人賣場今年3月起二度調整運費補貼門檻，持續拉高商品成交金額（GMV），今天公布第1季成交金額近新台幣120億元，創單季新高。圖／PChome商店街提供
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