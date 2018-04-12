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燦星旅「開始旅行」APP上線 自由行一站購足

2018-04-12 18:21經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

燦坤集團旗下的「燦星旅遊」衝刺自由行業務，今（12）日宣布推出客製化行程服務APP「開始旅行」，集結玩家旅遊經驗和旅行社預訂資源，將行前、行中「一體成行」，旅遊規畫時間最快10分鐘就可搞定。

自由行和小眾客製化包團是現在人選擇旅行的主要方式之一，但自助旅行前的功課至少要花三個月以上，而且網路上過度豐富到雜亂的旅遊資訊，反而增加行程規畫的困難度。

燦星旅表示，「開始旅行」APP，整合行前與行中所需要的服務與內容，如目的地玩家行程推薦、提供景點當地排名、評分和興趣分類、低中高三種旅遊預算建議、多種交通資訊、當地物價等關鍵旅遊資訊，還有每日遊玩時程及單一景點停留建議時間，降低行前規畫的難度。

燦星旅遊發言人廖肇陽強調，「開始旅行」APP可以讓旅客將玩家行程複製修改成您理想的行程，或者簡單填寫旅行地點、旅遊天數、參加人數及預算，燦星會依照顧客需求，客製行程與預訂機票、飯店、票券等，讓顧客一次購足。

旅客到了當地，只要定位所在位置，「開始旅行」APP提供周邊服務，可選擇附近餐廳、景點、購物、住宿、交通等資訊，旅客可依照實際狀況，而加快調整行程；還可使用「導航」、「問路卡」和「翻譯」功能，幫助旅客順利前往。

屆滿15周年的燦星旅遊，為實踐「提升數位服務，服務自由行旅客最愛品牌」目標，推出「開始旅行」APP，讓旅客從規劃自由行「開始」瞬間成為一級玩家，在「旅行」中自在享受行程的隨心所欲，體驗專屬客製化行程服務。

燦星旅遊發言人廖肇陽今天出席「開始旅行」APP發表會。燦星旅遊／提供
燦星旅遊發言人廖肇陽今天出席「開始旅行」APP發表會。燦星旅遊／提供
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APP自由行自助旅行

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