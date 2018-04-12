北台灣首季推案終止連4跌 讓利風仍盛

2018-04-12 13:47 中央社 台北12日電



房市研究單位住展雜誌統計首季北台灣推案量新台幣1734億元，比去年同期小增7億元，總算終止連4年減少；但各區域房價卻是高價和讓利兩極化，讓利風仍盛，顯示房市復甦還有段路。

住展雜誌統計，今年第一季北台灣推案量1734.51億元，季減約769億元、減幅約30.7%；與去年同期相比，年增約7億元、年增幅約0.4%，終止連4跌。

住展雜誌企研室經理何世昌表示，房市經歷3年多修正後，景氣復甦緩慢、建案銷售牛步，建商去年和前年均以消化手中餘屋為主，新推案量因而減少，但是從向來推案淡季的首季仍有1734億元，且比去年同期小增，代表建商信心似乎止穩。

統計指出，北台灣各縣市中，以新北市推案量最大，第一季供給量約623億元，其次是台北市約471億元，桃園約381億元居第三。基隆房市去年第4季推案約39億元，今年首季更跌到只剩約9億元，市場超級冷清。

若從各區域來看，首季推案量最大的區域依序為新莊、內湖、板橋、桃園、竹市東區、中壢、土城、中山、文山、松山；其中雙北市占了7個，前三名的新莊、內湖與板橋的案量均逾百億元。

何世昌指出，近來有些區域的新推案房價呈現高價和讓利兩極化；例如新莊重劃區的成交價大致在4字頭，但仍有部份建案開價98萬元（坪數約126坪到198坪）、57萬元（坪數約45坪到66坪）；汐止區部分建案開價50餘萬元；鶯歌火車站前也有建案開價50餘萬元。

何世昌說，那些開高價的建案大都標榜建築品質優異，且規劃、設計、面向、用料等與眾不同，所以才會開高價；但重點是市場反映卻是兩樣情，銷售率未明顯拉升，仍以採取讓利策略的建案銷售情形較好。

他認為，若是高價房賣得好代表市場景氣，買方願意追價，才容易成交；但相反的，讓利策略的建案賣得好，代表市場仍未脫離房價修正的路，距離復甦仍有一段路要走。