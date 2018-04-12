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協商破局 佳福桿娣持續罷工

2018-04-12 13:46中央社 台北12日電

今年第二起罷工案佳福工會桿娣罷工行動仍未落幕，協助罷工的桃園市產業總工會秘書長葉瑾瑜說，昨晚的協商破局，工會仍會持續罷工，後續行動今天傍晚就會宣布。她也強調工會隨時敞開協商大門。

佳福工會今天發出新聞稿表示，因資方沒有誠意，導致昨晚的勞資協商破局，工會要的不多，接受資方提出的新台幣55萬元賠償金，但資方需幫桿娣加保勞健保，並且承認年資的僱傭關係工作權。

協助罷工的桃園市產業總工會秘書長葉瑾瑜受訪表示，她們10年、20年來在球場風吹雨淋，卻沒有勞基法保障的特休假、甚至流血流汗，卻沒有勞健保基本保障，就是因為高爾夫球場以假承攬契約、違法規避僱傭關係的方式。

葉瑾瑜說，她們希望改變勞動處境，爭取桿娣僱傭關係，給桿娣們勞健保，還她們合法工作權。

葉瑾瑜指出，雖然昨晚協商破局，但工會隨時敞開協商大門。葉瑾瑜表示，每位罷工桿娣都有10幾年到20幾年的年資，勞健保費也有100萬到200萬元，但她們同意資方提出的每位55萬元賠償金，僅要求資方承認年資的僱傭關係，並幫桿娣加保勞健保。

葉瑾瑜也表示，請幸福球場儘速拿出誠意，解決爭議，如果沒有結果，工會已經準備好進一步更激烈的行動，堅定爭取高爾夫球界桿娣認定僱傭關係的基本保障，終結勞動剝削、歧視女性的違法承攬。

罷工

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