台灣高鐵2018母親節疏運 4月14日開放購票

2018-04-12 10:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



母親節即將到來，台灣高鐵將於5月11日（五）至5月14日（一）四日疏運期間，加開57班次列車（南下33班、北上24班），總計四天提供646班次的旅運服務，並維持「早鳥優惠」及「大學生優惠」。旅客可自4月14日（六）凌晨零時起，透過「T Express」手機購票系統、高鐵合作之便利超商、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購母親節疏運期間所需的車票。

同時，台灣高鐵公司為鼓勵大學生返鄉與家人團聚歡慶母親節，特別於5月11日（五）以及5月14日（一），除原適用「大學生優惠」之車次外，再加碼提供八班次「大學生五折孝親優惠列車」，歡迎大專學子多加利用。

台灣高鐵母親節疏運期間，特別規劃14班（車次編號介於3300至3349間），南下由南港站出發，停靠台北、桃園站（不停靠板橋站）後直達台中站並停靠台中以南各站，以及北上停靠台中站後直達桃園並停靠台北、南港（不停靠板橋站）站的列車，敬請旅客乘車時留意所搭乘車次的停靠模式，並歡迎旅客多加利用；疏運期間並依據旅運需求，於各車次規劃三至五節自由座車廂，持悠遊卡、一卡通（皆需開啟自動加值功能）之旅客，可直接感應進站，節省寶貴時間。