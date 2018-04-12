親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
收益成長專區
2018報稅須知
六福皇宮將熄燈
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
定期定額123

點頭了！蔡英文親自鼓勵選新北市長 「蘇貞昌願意承擔」

鋼鐵貿易的世界大戰：中國真的害死了「美國製造」嗎？

輕軌題材去得好快！基隆首季推案降冰點

2018-04-12 10:41經濟日報 記者游智文╱即時報導

住展雜誌統計，今年第1季北台灣推案量共1,734億元，較去年同期小增7億元，中止連四年衰退。

數據顯示，雙北、桃園、新竹推案均回穩，但基隆獨憔悴，第1季推案量僅約9億元。

住展雜誌企研室經理何世昌分析，基隆房市的輕軌題材來得快、去得也快，去年底輕軌題材就已急速退溫，再加上缺乏指標案或有感降價案刺激，線上銷售中的建案價格不再放軟，買方也提不起勁，成交淡如水，建商在基隆推新案顯得興趣缺缺。

何世昌表示，房市經歷三年多修正後，因景氣復甦緩慢、建案銷售牛步，建商將重心擺在銷售手上餘屋，新推案量因而下滑。今年第1季推案量雖僅小增0.4%，但從中止連四年下滑來看，建商信心似乎穩住了。

根據住展統計，和去年第4季比較，今年第1季推案量大減逾三成、700億元，主要是歷年第1季多是推案淡季，案量較前一季銳減是正常狀況。若與這幾年第1季同期推案量比較，從2014到2017年已連續四年下滑，今年是首度回到正成長。

第1季以新北市推案量最大，約623億元，其次為台北市約471億元，桃園約381億元排名第三。

以各行政區作比較，今年首季推案量最大的區域依序為新莊、內湖、板橋、桃園、竹市東區、中壢、土城、中山、文山與松山；其中，雙北市占了七個名次，前三名的新莊、內湖與板橋案量均超過百億元。

推案量最大的新莊，今年第一季達197季，並未因外界看衰而減少供給量，最受關注的新莊副都心重劃區成交均價雖下修到4字頭，仍有建商老神在在，高價案陸續釋出。

何世昌表示，大台北今年推案關鍵字是「豪宅」、 「都更」，新北市則是「重劃區」，這種推案趨勢，勢必造成高價、讓利的極端化發展；高價賣得好、還是讓利最熱銷，結果將透露出這波房市脫離修正的路還有多遠。

基隆房市輕軌題材來得快，去得也快，基隆第1季推案量僅約9億元。記者游智文／攝影
基隆房市輕軌題材來得快，去得也快，基隆第1季推案量僅約9億元。記者游智文／攝影
分享

建商房市

相關新聞

中裕國際級大藥 在美開賣

2018-04-12 01:29

信義新服務 助攻土地活化

2018-04-12 01:58

第一棟具愛馬仕血統飯店宅 樣品屋公開

2018-04-12 09:37

業務最前線／從抱怨看見機會

2018-04-12 04:56

策略行銷／陳天恕…體驗行銷 做出口碑

2018-04-12 04:56

創新平台／癌症藥包材變身保養品

2018-04-12 04:56

連鎖效應／熱情員工 是獲利保證

2018-04-12 04:56

新南向論壇／延攬當地人才 搶得先機

2018-04-12 02:11

新南向論壇／服務業國際化 創意出擊

2018-04-12 02:11

新南向論壇／台灣珍奶品牌 海外搖出佳績

2018-04-12 02:11

新南向論壇／臺企銀董座黃博怡呼籲 企業打前鋒 銀行相挺

2018-04-12 02:11

新南向論壇／中油董座戴謙擘劃藍圖 組石化國家隊 戰力up

2018-04-12 02:11

新南向論壇／南僑董座陳飛龍談戰略 屯墾式經營 扎根泰國

2018-04-12 02:11

新南向論壇／經部次長王美花：團隊出擊 拓展市場

2018-04-12 02:11

新南向論壇／黃志芳：強攻東協南亞內需

2018-04-12 02:11

新南向論壇／鄧振中：靠軟實力合作共贏

2018-04-12 02:11

鐵三角 打造下個40年美景

2018-04-12 01:58

瞄準雙北 鎖定中小企

2018-04-12 01:58

新南向論壇／中鋼深耕越南 已投資600億

2018-04-12 01:58

新南向論壇／越鋼主打內銷 不與台廠競爭

2018-04-12 01:58

特力轉骨 兩引擎熱轉

2018-04-12 01:58

新南向論壇／王文淵會翁朝棟 不排除進一步合作

2018-04-12 01:58

亞獅康台微體 啟動ADR掛牌

2018-04-12 01:29

生技股甩低氣壓 頻傳捷報

2018-04-12 01:29

台灣福斯汽車品牌之夜 今日登場

2018-04-11 19:14

中電照明展跨足綠生活 鎖定新建案導入新風系統

2018-04-11 14:43

建商積極獵地 Q1土地交易額創五年同期高

2018-04-11 13:42

宣明智的魔音大師 揚帆法蘭克福樂器展

2018-04-11 13:33

汽機車零配件聯展 轉型因應貿易困境

2018-04-11 13:00

房租壓垮六福？ 國泰人壽：九年來已降價二成

2018-04-11 12:16

出國喜歡住特色住宿 找房這有500萬間

2018-04-11 11:54

要拚才會贏？ 房產代銷老手：現在要「會贏才去拚」

2018-04-11 11:52

網購糾紛頻傳 消基會：服飾占最大宗

2018-04-11 11:27

六都Q1購屋買氣王出爐 台中打敗桃園

2018-04-11 11:18

上一代教買房二大盲點 「信了讓你住套房」

2018-04-11 10:30

曾文生接經濟部政次 明找部長拜碼頭

2018-04-11 10:19

顧名儀主播變資訊長 轉戰業界體會慢哲學

2018-04-11 09:39

安克生醫搶攻印度市場 3年目標百萬美元

2018-04-11 09:35

十年磨一劍 台灣消防利器角逐美國愛迪生獎

2018-04-11 09:21
看更多

熱門文章

六福皇宮租金是升還是降？ 一張圖表揭密

2018-04-11 17:36

李麗秋：國貿系快沒了 人才培養不易

2018-04-12 01:58

六都Q1購屋買氣王出爐 台中打敗桃園

2018-04-11 11:18

陸12項金融大開放 台灣業者利多

2018-04-12 01:08

盤點老字號六福集團 飯店、餐飲、動物園樣樣包辦

2018-04-11 12:33

房租壓垮六福？ 國泰人壽：九年來已降價二成

2018-04-11 12:16

國泰人壽兩度調降六福皇宮租金 曾大降逾20%

2018-04-11 12:08

中裕國際級大藥 在美開賣

2018-04-12 01:29

立委憂台股爆下市潮 顧立雄想對策

2018-04-11 16:54

生技業進入「真刀真槍」時期 中裕愛滋藥4月可望開賣

2018-04-11 21:32

六福皇宮的眼淚 酒店存活要拚加值

2018-04-11 14:12

企業人資主管：缺這兩個能力 一流學府畢業也不敢用

2018-04-12 09:00

新南向 新難向？國泰金進軍大馬踢鐵板

2018-04-11 23:25

影／租金壓垮六福皇宮？ 國壽總座：曾兩度降租金

2018-04-11 19:40

加強勞檢！勞檢員招考人數歷年最高 6月登場

2018-04-11 17:27

陸開大門 國銀將掀參股熱潮

2018-04-12 01:11

水情不樂觀 經長：做好水管理撐到梅雨季來

2018-04-11 11:16

要拚才會贏？ 房產代銷老手：現在要「會贏才去拚」

2018-04-11 11:52

這檔基金 兆豐銀2周狂募35億元

2018-04-11 20:27

房租連漲20年讓六福皇宮熄燈？國泰人壽出面否認

2018-04-11 12:49

影／國泰人壽總經理劉上旗 國泰兩度調降六福皇宮租金

2018-04-11 21:44

六福皇宮將熄燈 房仲：旅館業仍有新品牌加入

2018-04-11 12:46

宏碁培育小金雞 艦隊成形

2018-04-12 01:58

影／國泰：跟同星級同業相比 六福皇宮餐飲較弱

2018-04-11 22:18

六福皇宮租金年年漲 國壽：兩度降租

2018-04-11 14:16

迎高齡社會 國壽劉上旗宣示三年保障保單要翻倍

2018-04-11 21:33

讓民眾住更安心 政府補貼租房增幅近6成

2018-04-11 19:10

影／國泰金南向失利 顧立雄 非關政治

2018-04-11 22:18

聯發科、高通有共同挑戰 周漁君：過度競爭

2018-04-11 19:12

名家觀點／公司治理…不能踩著小碎步前進

2018-04-12 01:49

作空大跌卻慘賠 交易人盼建立退單機制

2018-04-11 13:16

未休完特休計算平均工資 勞部：勞資協商

2018-04-11 19:03

新南向論壇／王文淵會翁朝棟 不排除進一步合作

2018-04-12 01:58

建商積極獵地 Q1土地交易額創五年同期高

2018-04-11 13:42

被扶養人過世 扣除額不縮水

2018-04-12 00:44

想和孫子孫女吃飯…施爺爺想出好點子

2018-04-12 01:58

破例增員 千名勞檢員年底前到位

2018-04-11 14:06

中環集團蔦屋書店進駐台中 市政店4月26日開幕

2018-04-11 17:15

業務最前線／從抱怨看見機會

2018-04-12 04:56

盧布重貶 恐衝擊雙A出貨

2018-04-12 01:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top