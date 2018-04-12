輕軌題材去得好快！基隆首季推案降冰點

2018-04-12 10:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



住展雜誌統計，今年第1季北台灣推案量共1,734億元，較去年同期小增7億元，中止連四年衰退。

數據顯示，雙北、桃園、新竹推案均回穩，但基隆獨憔悴，第1季推案量僅約9億元。

住展雜誌企研室經理何世昌分析，基隆房市的輕軌題材來得快、去得也快，去年底輕軌題材就已急速退溫，再加上缺乏指標案或有感降價案刺激，線上銷售中的建案價格不再放軟，買方也提不起勁，成交淡如水，建商在基隆推新案顯得興趣缺缺。

何世昌表示，房市經歷三年多修正後，因景氣復甦緩慢、建案銷售牛步，建商將重心擺在銷售手上餘屋，新推案量因而下滑。今年第1季推案量雖僅小增0.4%，但從中止連四年下滑來看，建商信心似乎穩住了。

根據住展統計，和去年第4季比較，今年第1季推案量大減逾三成、700億元，主要是歷年第1季多是推案淡季，案量較前一季銳減是正常狀況。若與這幾年第1季同期推案量比較，從2014到2017年已連續四年下滑，今年是首度回到正成長。

第1季以新北市推案量最大，約623億元，其次為台北市約471億元，桃園約381億元排名第三。

以各行政區作比較，今年首季推案量最大的區域依序為新莊、內湖、板橋、桃園、竹市東區、中壢、土城、中山、文山與松山；其中，雙北市占了七個名次，前三名的新莊、內湖與板橋案量均超過百億元。

推案量最大的新莊，今年第一季達197季，並未因外界看衰而減少供給量，最受關注的新莊副都心重劃區成交均價雖下修到4字頭，仍有建商老神在在，高價案陸續釋出。