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連鎖效應／熱情員工 是獲利保證

2018-04-12 04:56經濟日報 李培芬

長年接觸許多中小企業主，深刻體認到經營企業的不易，有些外人看來門庭若市的熱店，老闆面對的卻是經營虧損，人潮不代表錢潮；營業額也不等於利潤。

此時除了心事誰人知，要求夥伴同甘共苦之外，可有釜底抽薪、改造店運的方法？

一般店舖虧損，原因有五：

1、顧客不足：這個問題大多是先天選址時就犯錯了，若產品、服務和訂價上沒有問題，就必須面對事實，選址占開店成功60％的關鍵因素。

2、產品問題：許多店舖經營者常有「自戀」傾向，也就是陷入自我感覺產品良好的狀況，這一點應該是顧客說了算，若顧客總是買了一次就不再上門，別認為產品沒有問題。

3、服務不佳：沒有人會花錢受氣，第一線夥伴連笑都不會，沒把自己先賣掉，怎能賣掉商品或服務。

4、訂價失調：太高、太低，過與不及都是失調，取價低，賣再多也賺不夠；取價高，顧客只看不買，漂亮的訂價政策，與產品（服務）開發一樣重要。

5、人謀不臧：人員不做為、浪費、舞弊與高耗損，都會造成門市經營的重大損失，此為結構性問題，有時面對的是整店共犯結構，處理起來十分棘手。

虧損店若經過營運分析，結果是無持續經營價值，最好的方法是做關、停、併、轉的處理，切勿猶豫不決，造成更大損失。

會關店的是師傅；會開店的是徒弟。

瞭解店舖為何會虧損，接下來還是必須有所行動，人生最大的虛妄，就是沒有做出改變，卻期待結果會有所不同，其實不賺錢的店普遍有兩個現象：同仁一沒熱情、二不熟練，其實熱不熱情、熟不熟練決定賺錢不賺錢。

第一線能向上反應顧客需求和建議很好，也就是說第一線有創意的思維很好，但若其操作流程總是需要臨場反應或創新好嗎？

連鎖門市賺的是熟練的錢，愈熟練愈能累積效益，愈能賺得到錢。

沒有標準靠素質，沒有素質靠反應，沒有反應靠運氣，沒有運氣只能算老闆倒楣。

正常狀態應該是：建立標準、學習成長、精進熟練、創造效益、傳承複製的循環。

熟練是一種品質，沒有熟練做為基礎，談品質太奢求。

會做、做對、做好、做得專業是工作能力向上提升的四個層次，差異非常之大，入店消費，經常出現顧客比員工更專業的情況，資深顧客能立即判斷出誰是新人。

熟練靠教育訓練，而熱情則是被激盪、激勵出來的，熱情不是表情，熱情是一種發自內心的狀態，也稱之為主人翁意識，唯有主人才能真正對待好客人。

從來沒有看過全員熱情洋溢的店卻虧損的，可見夥伴熱情才是店舖獲利的保證票，點燃熱情，除了傳統的分紅分潤之外，讓有貢獻、有產值的同仁被看見，更是企業必須用心之處。

（作者是行政院就業安定基金委員、社團法人台灣服務業發展協會總顧問）

社團

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