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創新平台／癌症藥包材變身保養品

2018-04-12 04:56經濟日報 李珣瑛

愛美是人的天性，如何回復年輕光彩更是女性朋友一輩子的課題，百貨公司或藥妝店架上琳瑯滿目的美妝保養品就是最好的證明；在這些產品背後的原料種類，更是五花八門，但其中讓人想不到的是，用於癌症藥物包覆材料的MMpH+，居然也能變成除皺抗老的祕密武器。

這個美麗的轉折，背後其實有段耗時6年的研發歷程。

工研院團隊於2011年進行抗大腸癌藥物包覆的科技專案計畫，研發讓癌症藥送抵癌細胞後才將藥物釋出的包材，而MMpH+就是當時計畫的關鍵材料。

然而某一天，團隊人員在閱讀資料時發現，MMpH+還可抑制分解膠原蛋白元凶「基質金屬蛋白酶」（Matrix Metalloproteinases，MMPs)，於是團隊人員發想，「我們搞不好可以把MMpH+拿來做抗皺保養品耶！」

當時是團隊成員之一，也是後來的德芙生醫創辦人賴治坊覺得開發保養品似乎很可行，因為市面上的保養品多有功效倦怠及衰退的問題，但MMpH+卻是從根本改善問題，很有競爭力，賴治坊一不做二不休，直接就去申請計劃做後續開發。

透過百位受試者的實際測試體驗，也證實MMpH+的確在延緩膠原蛋白質流失上有非常大的幫助，同時還有助於縮小毛孔、提高皮膚平滑度，達到緊緻、撫平皺紋、延緩肌膚老化的功效。

為了專注在MMpH+產品開發與推廣，賴治坊獲得工研院支持成立新創公司德芙生醫。

2017年春，德芙生醫開始透過網路試售，礙於資金有限，雖未砸大筆行銷費用，但透過使用者口碑發酵，回購率不但高達五成，更衝出千組銷售佳績。

另外，賴治坊也鎖定特定團體推廣，成功在貴婦圈中掀起話題，吸引一批死忠粉絲，就連旅法名模金禧也是粉絲。

金禧曾表示，在巴黎時透過朋友的介紹，抱著實驗的精神開始使用，經過使用兩至三周後，肌膚變得飽滿有光澤。證明其研發產品，可以鎖住膠原蛋白，相當看好這樣優質的台灣美妝保養品，進軍法國的潛力。

如此創新的產品也受到法國政府的肯定，不但成功於全球52個團隊中脫穎而出，在2017年入選法國巴黎企業發展署Paris&Co的創業落地計畫，同時在法國政府的協助下，更鏈結法國大型集團與創投銀行以及當地人脈的支持。

未來將持續發展這股動能，以法國為第一站，進一步全球布局，預計最快在今年9月就能於巴黎實體藥局通路鋪貨上架，其後再拓展至亞洲及美洲，透過代理商布局各地市場，讓世界看到台灣保養品的研發實力與產業國際競爭力。

法國巴黎膠原蛋白

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