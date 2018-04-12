策略行銷／陳天恕…體驗行銷 做出口碑

冠晶光電董事長陳天恕從光學鏡頭廠轉戰保健光療貼產品。 記者劉芳妙/攝影 分享 facebook 冠晶光電董事長陳天恕利用光學創新技術，以LED紅光釋放的光線，推出刺激穴位的無藥痠痛貼布，不僅成功開拓國內藥妝通路，近期也獲國外運動用品商來台爭取上架，讓這五年來一頭栽入新品開發，繳了數千萬元學費，一度想放棄的他，終於展露笑顏。

轉換跑道 開發光療貼

陳天恕曾是光學鏡頭廠前董事長，12年前自行創業，成立冠晶光電，主要從事次世代薄膜式太陽能電池（CIGS）的研發及生產，不過，國內太陽能市場發展不易，四年多前，內部團隊腦力激盪，因部分成員曾在工研院任職，曾有生物光應用開發經驗，決定另外轉換跑道，成立研發部門，開發新產品。

光療貼是將LED的安全冷紅光，藉由如十元硬幣大小的裝置，直接貼在皮膚上，利用光療效果紓緩肩頸不適等問題，讓LED應用延伸至醫療保健領域。

陳天恕說明，冷紅光是太陽可見光裡，波長最長的光，對皮膚的穿透力最強，藉由紅光穿透皮膚深層，刺激產生更多細胞能量，促進血液循環。

不過，這個極具創意的新應用，卻讓他一路走來挫折不斷。

陳天恕原本是工程技術背景出身，從製造生產走向人群，向市場推銷一個完全陌生的新產品，初期從網路銷售通路切入，「單是官網設計的銷售流程，就重新設計了三次版本」，陳天恕回憶當時，萬事起頭難，瞎子摸象一路走來，耗費的人力物力難以形容。

陳天恕說，以前在製造業，單一零件只要懂單一專業，現在跨到終端零售應用，跨領域的知識都要懂，在辦公室裡，陳天恕隨手拿起自家的光療貼，解釋腸胃或鼻塞問題，要貼在虎口附近的合谷穴、五十肩要貼在兩肩上的肩井穴。

換通路 改攻中醫診所

市售的痠痛貼布百百種，消費者多認為，藥布貼起來當然要刺激又涼，才有藥效，陳天恕每月在網路砸下數十萬元的廣告，總不見成效，銷售未見起色，兩年前，陳天恕極度失望，一度萌生放棄的念頭。

不過，因為這個無藥貼布一舉治好他20多年的足底肌膜炎舊疾，他堅信，光療是一項可以被選擇的保健用品，因為這樣的信念，讓他選擇繼續走下去。

由於光療產品重視的是消費者的實際體驗，一般網路通路很難說服消費者嘗試，陳天恕決定改弦易轍，將重新設計的光療貼，轉攻中醫診所通路，讓中醫師在把脈、開藥之外，也能以光療貼取代針灸治療，解決生理期不適或減肥等問題。

近期光療貼再重新設計，調整功率，經過一年的人體試驗，推出第三代新品。陳天恕笑稱，「我就是最好的白老鼠。」

自行體驗 充當白老鼠

他不僅身體力行，每天貼三個小時，甚至參與產品包裝設計，第三代新品推出前，一度產品都已包裝好，不過，技術背景的龜毛性格，讓他覺得貼布材質不到位，視覺效果不滿意，整個產品又打掉重練。

新一代的產品因功率調整，讓消費者三小時「有感」，成效比前兩代產品至少一、兩天更快，在市場快速打開口碑，除了國內網路通路平台、藥妝之外，另有授權經銷商，更吸引 歐洲及港澳大型運動用品通路商上門洽談生意。