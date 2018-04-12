業務最前線／從抱怨看見機會

2018-04-12 04:56 經濟日報 吳育宏



工作時每個人都會抱怨，我也不例外。只是，從抱怨的方式，也可以看出一個人格局的高低，我是經常這麼提醒自己的。

年輕的時候，內容單調的任務，我們抱怨它缺乏挑戰；太過複雜或是流程混亂的工作，我們又嫌它不夠規範化、制度化。

經驗漸長之後我才發現，原來從單調的事情蹲馬步、練習基本功，對日後扮演領導管理者有多重要；而那些混亂的制度和流程，全部都是「改善的機會」，端看你從什麼角度去定義它。

「觸控筆（stylus）」剛開始應用在手機時，使用者很容易遺失，多數人把它視為理所當然的不便。但是，蘋果公司創辦人賈伯斯（Steve Jobs）從這個抱怨看到創新的機會，2007年推出全世界第一款多點觸控的手機iPhone，如今觸控螢幕已經成為手持裝置的標準配備。

3M代表性產品「便利貼（Post-it）」的出現，是因為1980年代發明人富萊（Arthur Fry）在教會的唱詩班練習時，發現樂譜上的紙條、書籤總是會掉落到地上，同樣為了解決一個看似微不足道的困擾，他的發明帶給3M公司和文具產業巨大的改變。

不管是容易遺失的觸控筆，還是容易脫落的便條紙，在解決方案還沒有被提出來之前，多數人只會停留在抱怨的階段，或者把它們視為無法改變的缺憾。

而願意從抱怨中尋找機會的人，才有可能改變自己的命運。阿里巴巴創辦人馬雲某次受邀來台演講時表示，他最愛聽到抱怨，因為別人的抱怨，代表自己成功的機會。他為「抱怨就是機會」，下了最佳的註解。

轉換心態，把抱怨的事情看成機會，所有難題都會撥雲見日、迎刃而解嗎？

我不這麼認為，觸控筆和便利貼這種偉大的發明，可不是每天都會出現。但是至少，我們會因此聚焦在自己可以改變的地方，而不是一味評論那些自己無法控制的部分。

商場和職場，永遠存在各種不完美。同樣是待解決的問題，有些人看到的是「抱怨的機會」，藉機大吐苦水、宣洩情緒，但是結束之後除了烏煙瘴氣，這個世界什麼也沒改變。

有些人則是看到「成功的機會」，靜下心來思考自己可以從中學到什麼、做些什麼，進而把看似無用的廢棄物，轉變成個人和企業的黃金寶藏。

（作者是「立本台灣聯合會計師事務所（BDO）」副總經理暨業務行銷管理顧問部門負責人，本專欄每周四刊登）