中租持續擴增海外據點 業務更多元化

2018-04-11 22:18 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



中租企業集團今天舉行媒體春酒，由總裁辜仲立、兩大集團中租-KY及中實控股董事長陳鳳龍、黃炳彰共同主持。即使今年爆發中美貿易戰等不確定因素，辜仲立表示，對租賃業仍相當有把握、相當有信心，今年樂觀期待。

辜仲立表示，中租-KY在中國大陸仍將以每年增加3、4個據點的速度擴展，也將積極在東協建立據點。在海外據點不斷擴充之下，今年有新增500人才的需求，希望有更多新血加入中租。

展望2018年，陳鳳龍表示，將透過擴充市場深度廣度、產品多元跨國複製在地化、數位科技優化營運效率及生產力及太陽能產業深化經營等4大方針，深耕布局台灣、中國大陸及東協市場。

陳鳳龍說，辜仲立多年前提出要在大陸設立50個據點的目標，經過13年，預計這個目標即將可以達成，未來也不侷限50個網點。中南半島區域可與大陸西南的南寧、昆明2個重要城市連結成一個大湄公河區域，整合為中租的大市場。

黃炳彰表示，中實控股不動產、旅館餐廳、保全、物業管理、紅酒代理、買賣業務等持續多元發展。