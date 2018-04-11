中電照明展跨足綠生活 鎖定新建案導入新風系統

2018-04-11 14:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



台灣照明大廠中電（1611）中電照明展跨足綠生活，除既有的綠色照明事業，著手布局綠生活及健康居家產業，針對空氣污染問題，鎖定新建案導入新風系統等，爭取全新商機。

中電表示，本月25日起在世貿一館舉行2018年台灣國際照明科技展中，將以「先進、智慧、節能」為主題，展出綠智能照明產品外，也將展出中央空氣智能淨化的空氣清新新風系統，以全效性循環式的過濾，有效解決近期全台空汙襲擊籠罩環境下所產生的PM2.5、CO2、甲醛等有害氣體PM2.5熱交換通風扇，打造健康的低碳生活環境，開創舒適綠智能照明的新業績。

中電3月營收2.057億元，月增29.3%，較去年同期減少15%；月增主因為3月工作天數恢復正常，增加業績收益，年減則因去年同期有路燈標案進帳，今年同期則無。第1季營收6.39億元，年減3.6%。去年中電營收27.05億元，稅後純益6.18億元，每股純益1.55元。

為拓展綠智能新版圖，中電透過全資子公司中電開發布局綠建築所需的設備，產品包括智慧環控系統、超奈米環境噴塗科技、空氣清新新風系統，推動智能健康建築最新趨勢。

中電業績以既有通路及專案照明工程，今後會著重中小型工程案件，添增營收來源；過去對居家住宅照明並未太多著墨，今年起透過中電開發切入居家照明銷售及服務，包括引進國際照明品牌，會有多元化商品來源，不限中電旗下東亞照明產品而已，開拓綠智能的新商機。