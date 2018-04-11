出國喜歡住特色住宿 找房這有500萬間

2018-04-11 11:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



Booking.com今日宣布，平台上包括民宿、公寓等特色住宿房源總量突破500萬間，相較於去年同期，特色住宿房源總量成長了27%，成長速度超越飯店、汽車旅館、度假村等傳統住宿類型，創下全新里程碑。 圖／Booking.com提供 分享 facebook 出國喜歡住具有特色的房間，這有新的搜尋選擇。全球線上訂房品牌業者Booking.com今日宣布，平台上包括民宿、公寓等特色住宿房源總量突破500萬間，相較於去年同期，特色住宿房源總量成長了27%，成長速度超越飯店、汽車旅館、度假村等傳統住宿類型，創下全新里程碑。

根據Booking.com近期針對全球30個市場中5萬7,000多名旅客所展開的調查顯示，有30%旅客想在2018年入住公寓、飯店式公寓或分租公寓，而在2017年Booking.com另一項調查中則顯示，有超過五分之一（21%）的受訪者正考慮在未來一年內將自己的房屋放上訂房網站出租。由此可見，特色住宿深受全球消費者的青睞，未來市場發展潛力不容小覷。

Booking.com特色住宿部門副總裁Olivier Grémillon表示，「我們知道旅客對體驗各式住宿充滿熱情，從公寓旅宿到船屋都是。我們盡可能地增加平台上各式優秀的民宿、公寓，為的就是提供消費者琳瑯滿目的選擇。我們為突破500萬間特色住宿房源的里程碑深感驕傲，也會持續保持領導品牌的地位。我們希望無論顧客想要什麼樣的住宿體驗，我們都能為他們找到最合適的完美選擇。」

無論是在芝加哥的公寓、托斯卡尼的 B&B，還是峇里島的Villa，消費者可以隨時隨地的在Booking.com上500萬間特色住宿房源中，無須任何手續費的預訂到自己喜愛的住宿。