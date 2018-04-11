要拚才會贏？ 房產代銷老手：現在要「會贏才去拚」

2018-04-11 11:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



傳真機構董事長王明成。 記者游智文／攝影 分享 facebook 房市交易量回升，不少代銷今年大舉接案。代銷老手傳真機構董事長王明成表示，房市確有好轉，但代銷接案仍需挑案子，以前說「要拚才會贏」，現在要「會贏才去拚」。

富享建設位於台北車站、京站百貨旁的建案「京王」，10日對外公開，由傳真機構負責銷售。王明成說，京王四周飯店、百貨，辦公大樓林立，交通便利，基地條件好，要價也平實，相信不用打什麼廣告，光是口耳相傳就可賣掉。

對自家代銷建案信心滿滿，但對整體房市，王明成持保守態度。

王明成表示，物以稀為貴，很久沒推案的地方，一定有剛性需求，只要價格不要太高，一定好賣；相反的，供給量一堆，生活方便性不夠，也沒有投資客的地方，現在去推，「你要賣給誰」？

王明成表示，傳真機構手上一直維持五、六個推案，全都經過嚴格挑選，要有特色、稀有性，有明確客群，傳真才會接案。

以京王為例，由於位於市中心、車站旁，機捷通車之後，更晉升為國門車站，不僅搭捷運、台鐵、高鐵方便，出國也方便，除了台北傳統富人，台商、南部自營商、投資置產客也會有興趣，尚未開案，已有人表示想買一整層。